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【河北疫情】內地急增103宗確診個案 河北有82宗本土確診

社會熱點 11:47 2021/01/11

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河北省染疫人數持續擴大，內地10日新增103宗新冠病毒（COVID-19）確診個案，是相隔多個月再次有3位數字確診。其中，85宗為本土病例，河北佔82宗。

國家衛生健康委員會上午在官網通報，內地10日新增確診病例103宗，其中境外輸入病例18宗，分別為廣東7宗，遼寧4宗，天津2宗，上海2宗，福建1宗，雲南1宗，陝西1宗。

本土病例85宗，分別為河北82宗，遼寧2宗，北京1宗。10日沒有新增死亡或疑似病例。

河北82宗中，邢台市報告5宗，疫情最集中的石家莊市則占77宗，其中27例為無症狀感染者轉為確診病例，石家莊10日另新增49宗無症狀感染者。目前，河北省共有265宗確診患者。

河北當局指，自11日起，將邢台南宮市青年街清旺胡同、鳳崗街道東胡居委會北小街調整為「中風險地區」。石家庄藁城區仍為「高風險地區」。

截至1月10日24時，內地現有673宗確診病例，累計報告確診病例87536例，累計4634人死亡。

【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在

【河北疫情】擴大「封城」？ 石家莊、邢台人員非必要不出市

責任編輯：蒯宇澄

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