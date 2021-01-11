環時警告民進黨：如跟特朗普癲 這也會是你最後幾天

台海局勢在美國總統特朗普執政最後日子劍拔弩張。美國派出駐聯合國代表到訪台灣，國務卿蓬佩奧更宣稱撤銷美國與台灣官方交往所有限制。北京譴責美國現屆政府「最後瘋狂」，不擇手段破壞中美關係。《環球時報》更直白警告台灣民進黨當局，假如跟著特朗普政府「喪心病狂」，那麼美國現政府最後幾天「也可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天」。

《環球時報》周日（10日）社論形容，蓬佩奧在距特朗普下台只有大約10天時，對中美關係和台灣問題又一次瘋狂挖坑和埋雷，這是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的，有犯罪性質的結構性破壞，其嚴重後果難以預料。

社論指，由於蓬佩奧能夠主導美國外交的日子已經屈指可數，他的喪心病狂之舉預示了兩個不確定性：一是拜登政府將採取什麼政策，是否會讓現政府的嚴重出格之舉實際作廢，不予執行；二是蓬佩奧這幫人是否會上癮地猖狂到底，他們自己搞出進一步的大動作，比如蓬佩奧在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。

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美方早前宣佈駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）本周訪問台灣，社論稱，不能排除這是蓬佩奧團隊對北京反應的測試，北京需向美方發出他們必須懸崖勒馬的強烈信號，要讓美方和台灣民進黨當局都清楚，如果他們膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台上演，北京的反應將是排山倒海式的。

社論指出：

「我們要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。他們切莫以為，一個已被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂可以成為台灣走向『獨立』的墊腳石，恰恰相反，這些瘋狂很可能給他們招來滅頂之災。」

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社論相信，一旦台海局勢以各種方式突然攤牌，國際社會將廣泛站在中國和中國人民一邊。因為誰都清楚，特朗普政府已經失控，他們在以國際規則以及美國憲法所不允許的方式恣意妄為，美國的政治體制出了一個大漏洞，失去了對他們在最後時刻行為的管束力。

「拜登陣營以及更多的美國人已經擔心特朗普政府最後幾天干出包括使用原子彈的蠢事。他們如果在台灣問題上突然攤牌，就相當於他們給世界和平扔了一顆原子彈。我們一定要給予破壞和平的人和力量最嚴厲的懲罰。」

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責任編輯：連兆鋒