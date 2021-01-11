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章子怡演15歲少女被酸  20歲舊照曝光大逆轉（組圖，有片）

社會熱點 12:45 2021/01/11

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章子怡領銜主演的電視劇《上陽賦》周六（9日）開播。此劇三年前拍竣，作為女主角的章子怡當
年38歲，卻演出15歲的郡主王儇，因而被一些網民質疑、甚至揶揄；這氣得現年41歲的她向網民
及片商開炮還擊，稱「別再消費我行銷少女感了」。在此之際，有一組章子怡的大學時期少女照片
，突在微博瘋傳，清純美貌受到熱議，甚至登上熱搜。

章子怡1996年考進中央戲劇學院戲劇表演系，在校期間藉試鏡結識導演張藝謀，以《我的父親母
親》大放異彩，開啟不平凡的演藝之路。

章子怡大學期間的照片，日前忽然被上載到網絡流傳，只見當時年僅20歲上下的她，留著一頭濃密
的黑色長直髮，臉部充滿膠原蛋白，笑起來非常甜美可人，對比20年後的現在，幾乎沒有太大的改
變，可一眼認出是章子怡。

成龍一跛一跛表情痛苦  內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）

向華強移民台灣？陸委會證實他申請「依親居留」

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許多網友看到這組花樣年華的舊照，忍不住盛讚「太漂亮了，純天然美女」、「果然是女神」、「
絕代有佳人」，短短一天就超過1.5萬個讚。但還是遭到不少「黑粉」酸爆，宣稱「她少女時期也
沒有少女感」。

章子怡因接演少女角色引起網友熱議，對此她心生不滿，在微博反擊說，「《上陽賦》片方和平台
別再消費我行銷少女感了！少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！演王儇的時候38歲，下個
月42，這兩個數字哪個跟少女有關？」但這仍無法說服大多數網友，一人一句開酸。

章：別再消費我行銷少女感了

電視劇《上陽賦》改編自小說《帝王業》，講述了宰相之女王儇（章子怡）與蕭綦（周一圍）因爲
一場權利的交易，先婚後愛共定天下的故事。

《上陽賦》早在2018年已經拍竣，但內地對古裝劇審查嚴謹，因此一直未有播出，而該劇亦改了
幾次名稱，先後改成《帝凰業》及《江山故人》，最後才定名《上陽賦》。

據了解，《上陽賦》劇中很多主要演員年齡也偏高，例如劇中演出章子怡母親的趙雅芝，已經66歲
。而惠英紅以60歲之齡演出謝貴妃；至於章子怡的閨蜜好友是43歲的左小青，其丫環也由38歲的
劉芸演出。

以下是劇中飾演少女的章子怡：

劇中飾演少女的章子怡。

劇中飾演少女的章子怡。

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