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【中國經濟】據報3月兩會後 內地推全面股票發行註冊制

經濟脈搏 12:45 2021/01/11

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內媒引述消息人士稱，基於條件逐步具備，今年三月全國人大政協兩會召開後，可望全面推行股票註冊制。

《國際金融時報》報道指出，註冊制會取消對發行價格、節奏、規模的行政管制；取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向證監會註冊生效的發行上市審核制；取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。

制度亦會強化以訊息披露為中心的審核理念；強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任；強化事後監管，切實保護投資者的合法權益。國務院去年底提出要全面推行新股註冊制等，將是繼上海科創板及創業板後，內地主板及中小板推行的制度改革。

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關於實施全面註冊制的意義，上海市投資促進服務中心（上海市中小企業上市促進中心）副主任顧月明表示，註冊制增量改革將促進存量改革，即科創板註冊制改革將促進主板、中小板等A股市場全面改革；同時，運用金融手段及力量，支持實體經濟發展，為風險投資基金等開闢更好的退出渠道；資本市場將更好地支持創新體系，促進結構性改革。

註冊制增量改革將促存量改革

2020年10月，國務院提出「全面推行、分步實施證券發行註冊制」。 2021年，註冊制有望在A股全面推行，內地新股市場將會進一步擴容，將促進更多新股在科創板和創業板上市，並將延伸至主板和中小企業板。

普華永道中國市場主管合夥人梁偉堅表示：「2021年A股IPO將會繼續保持良好發展勢頭，IPO融資額或將再創近10年新高，預計A股多層級資本市場IPO企業數量將達430-490家，融資規模為4500億-4800億元。」

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責任編輯：游昊雲

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