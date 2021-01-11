馬斯克大計不止移民火星！Tesla籌造中國特色電動車（組圖）

▲ 馬斯克大計不止移民火星！Tesla籌造中國特色電動車

中美對抗儘管似沒完沒了，但無阻美國電動車生產商Tesla（特斯拉）發崛中國市場潛力。路透社報道，Tesla正在中國招聘設計總監，這是他們在上海或北京開設「全功能」工作室、設計為中國消費者度身定做電動汽車的戰略步伐之一。而Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前受訪時，盛讚中國政府很關心人民福祉，獲中國外交部官員稱許。

路透社3名消息人士稱，Tesla人力資源經理以及幾家獵頭過去四個月一直在該行業尋找合適的人選。他們補充稱，他們在尋找具有20年或以上工作經驗的「雙重文化」人選，既了解中國消費者口味，還可以彌補中美之間的差異。

已展開獵頭行動 在中國物色設計總監

據消息人士指，Tesla全球總設計師Franz von Holzhausen面試了幾位候選人，不過尚不清楚該公司和獵頭接洽了多少潛在候選人。由於事涉敏感且機密，這三位消息人士匿名對路透透露該消息。

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Tesla和von Holzhausen均未回複要求置評電郵。Tesla的設計室計劃尚未完全制定好，消息人士認為，Tesla可能會等美國新政府上台後、中美緊張關係出現更多確定性後再做最後決定。

Tesla此次行動與創始人兼CEO馬斯克（Elon Musk）去年初的表態相符。「我們認為，打造一個中國設計和工程中心，真正在中國設計一款面向全球消費者的原創車型是超級酷的。我認為，這將是非常令人興奮的」，他在上海的一次媒體活動上說。

「中國專屬」車款 或是低成本車型

兩名消息人士說，Tesla的中國工作室可能也會負責執行對中國消費者品味的研究，並致力預計將在Tesla上海廠組裝生產的車子。為了確保特定元件符合工程師的規格，上海廠的設計是經過微調的。

「他們希望讓車子的設計在很大程度上能夠更傾向中國；他們在當地已經做了很多，成立了一個主要生產地點，而且也已賣出很多電動汽車，但Tesla似乎打算在那裏紮根」，一名消息人士說。

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這位人士表示，這個努力可能導致Tesla中國更具獨立性。消息人士又說，一種可能的「中國專屬」車款是低成本車型，比如馬斯克在9月電池日大會曾經提到過的25,000美元、折合約19.4萬港元電動車。

商業怪傑馬斯克 說逐利為了人類移民火星

作為新晉全球首富、Tesla創辦人馬斯克，早前受訪讚中國政府很關心人民福祉。中國外交部發言人華春瑩周五（8日）回應稱，這個評價客觀，歡迎越來越多外國朋友到中國，通過和中國人民近距離接觸，得出對中國全面正確的印象。

身家已漲至1,948億美元、折合1.51萬億港元的馬斯克，稍早前接受媒體訪問時又說過，他累積財富並非追求物質上的滿足，而是在籌措資金，最終要讓人類移民火星。「我認為，重要的是讓人類成為一個可進行太空旅行的文明，並成為跨星球物種。在火星建立一座城市，將耗費大量資源。我想為火星上的這座城市傾其所有，這意味需要大量的資金」。

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責任編輯：鄧國強

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