中國2020年居民消費價格指數（CPI）從年初5.4%的高點，一路往下至負值，最新公布的12月數據受食品和能源價格帶動再度回正，全年保持了溫和通脹水平；受大宗商品價格攀升影響，工業生產者出廠價格指數( PPI）快速收窄跌幅，分析預計，未來幾個月CPI受高基數等因素影響繼續低位波動，工業品價格則有望在一季度轉正。

12月CPI由降轉升 按年上升0.2%

統計局周一公布，受居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣及成本上升影響，2020年12月CPI由降轉升，按年上升0.2%，高於預期高於上月的下降0.5%和路透調查預估中值0。

按月看，CPI亦由負轉正，由上月下降0.6%轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降2.4%轉為上漲2.8%，影響CPI上漲約0.62個百分點。 12月CPI中的食品價格按年升1.2%，非食品價格持平。

值得注意的是，12月扣除食品和能源價格的核心CPI在連續五個月持穩於0.5%後，12月回落0.1個百分點，顯示內需仍不夠強勁。

受原料、能源等價格回升帶動，12月工業生產者出廠價格指數( PPI）按年下降0.4%，降幅繼續收窄，且亦強於預期。PPI按月漲幅則由上月的0.5%大幅擴至1.1%。

去年全年CPI按年上漲2.5%，PPI按年下降1.8%。

整體需求仍然偏弱 料一季度CPI低位波動

交通銀行金融研究中心研究員劉學智指出，12月CPI由負轉正符合判斷，食品價格12月以來反彈回升，豬肉價格按年價格收窄，按月回升，這與消費旺季需求增加以及飼料成本上升有關，其他食品價格（如鮮菜鮮果）受天氣轉冷影響，亦有一定幅度上漲。非食品價格整體走勢平穩略有上升，受燃油類價格上漲帶動，總體看CPI漲幅較弱，處在溫和通脹水平。

他指，核心CPI按年漲幅小幅下降0.1個百分點到0.4%，反映整體需求仍然偏弱。受翹尾因素的影響，以及整體需求仍然偏弱，一季度CPI按年漲幅可能為負值。隨著需求逐漸恢復，二季度之後CPI按年漲幅有望逐漸回正，預計全年通脹溫和。

PPI方面，劉學智指出，近來CRB指數和國際原油價格明顯上升，國內流通中的生產資料價格普遍上漲，工業生產不斷加快，預計PPI將延續上升勢頭，2021年一季度有望出現正增長。

他認為，目前物價水平溫和，雖然CPI偏低但PPI已經逐步回升，不會對貨幣政策帶來影響。

德商銀行亞洲高級經濟學家周浩指，雖然整體CPI和PPI的通脹乍一看都很疲軟，但潛在增長勢頭12月已在加速，尤其是PPI通脹（PPI跌幅收窄）。冷冬和新的區域封鎖措施推高食品價格，並進一步拉升了CPI。隨著中國新增新冠肺炎病例開始攀升，這一趨勢可能會持續下去。同時，由於製造業產出強勁，大宗商品價格飆升，PPl通脹顯示出強勁的潛在增長勢頭。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，未來幾個月物價可能由於高基數影響，CPI按年有可能處於收縮區域，但隨後逐步回升，全年物價表現溫和。

責任編輯：蒯宇澄

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