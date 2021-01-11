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【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症

社會熱點 16:48 2021/01/11

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研究發現，武漢的新冠肺炎康復者有76%人出現後遺症

新冠肺黨去年初在湖北武漢大規模爆發，超過5.3萬人曾經染病，內地醫學界持續追蹤其中1733名當地的康復者，評新冠肺炎對病人的長期影響，結果發現76%的康復者在病發半年後出現至少一種後遺症，包括肌肉無力、睡眠障礙，甚至器官功能受損。該研究9日在國際頂級醫學期刊《刺針》（The Lancet）上發表。

該研究由武漢市金銀潭醫院、中日友好醫院呼吸中心、國家呼吸醫學中心，以及中國醫學科學院病原生物學研究所的團隊合作進行，所追蹤的病人均是去年1月7日至5月29日期間出院，研究團隊通過集中隨訪，評估其症狀和健康相關的生活質素。據研究指出，76%康復者表示仍有至少一項症狀，63%人出現疲勞或肌肉無力、26%人存在睡眠障礙，23%人患上焦慮或抑鬱。當中，住院期間病情愈嚴重者，肺功能受損的情況愈常見；接受過機械通氣治療、氧療、以及未接受氧療者，肺彌散功能障礙的比例分別為56%、29%和22%。

金銀潭醫院是武漢首批用作集中隔離和治療病人的醫院

研究還發現部分康復者在出院後出現腎臟問題，住院時腎功能正常的康復者中，有13%在隨訪時出現腎功能異常，證明新冠肺炎還會影響包括腎臟在內的其他器官。此外，有94名康復者在隨訪時完成了抗體檢測，與急性期住院時相比，中和抗體的滴度下降了52.5%。研究團隊表示，這可能會帶來對再次感染風險的擔憂。

參與研究的中日友好醫院副院長曹彬教授表示，新冠肺炎是一種新發的疾病，才剛剛開始了解它對病人健康的長期影響。通過隨訪研究表明，大部分病人在出院後仍然會繼續受到該病毒的至少部分影響，出院後的醫療照護是非常有必要的，特別是針對住院時病情更重的病人。但內媒指出，該研究因技術問題，未納入輕症病人，有必要進一步比較。

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責任編輯：陳建錫

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