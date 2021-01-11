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澳洲今年日子更苦 皆因中國市場地位難替代

國情動向 14:59 2021/01/11

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中國與澳洲的地緣政治角力沒有緩和跡象，中國抵制多種澳洲貨品後，據報已令澳洲感到痛楚。澳媒引述專家直指，中國市場難以取代，澳洲需要與北京改善關係；而悉尼科技大學澳中關係研究院院長勞倫斯森（James Laurenceson）日前發表文章說，中國在新一年將更為強大，擁有更大的影響力，澳洲感到的壓力可能會更大。

勞倫斯森這篇文章發表於The Conversation網站，中國已認定澳洲領導人違反了此前的承諾，即不引導該國與美國組成安全聯盟、聯手針對中國，這是導致中國於2020年敵視澳洲；但堪培拉與北京的關係仍在持續惡化，預計今年即2021年不會出現轉機。

中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？

【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻  賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）

中國的國力，維繫到中澳關係今年走向，勞倫斯森在文章分析，截至2019年年底，中國GDP為14.3萬億美元，這是美國GDP總量21.3萬億美元的三分之二；而受新冠肺炎疫情影響，國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國至2021年底的經濟規模，將從美國的三分之二躍升至四分之三。

學者：澳洲有需要與中國改善關係

此外，當計及成本差異、並以各自的購買力來衡量時，中國的GDP實際上已經比美國大10%。

這一背景下，文章推演，中國不太可能在短期內對澳洲減輕壓力；事實上，學者普遍解釋是，中國要以對待澳洲的強度，提醒東南亞國家與中方保持良好關係的好處，以及一旦對抗中國的代價。

對於澳洲正試圖尋找其他市場替代中國，澳洲媒體並不看好。ABC（澳洲新聞網）引述學者指，這種解決方案是走錯了路，中澳關係不改善，接受中國制裁帶來的劇痛難以避免。

中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？

中國抵制澳洲木材  澳洲幾千工人快失業了！（組圖）

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ABC援引澳洲政府部門統計，上個會計年度中國佔澳洲出口份額達32.6%，遠遠拋離第2大出口地日本（13.1%），隨後依序是韓國、美國、印度、新西蘭、新加坡、台灣地區、英國、馬來西亞，第3至10名份額在5.9%至2.5%間。

這反映要擺脫中國市場不容易。ABC訪問勞倫斯森指，澳洲想找其他市場替代中國，「是懷抱錯誤希望」。他說：「2020年中國GDP預估增長1.9%，美國衰退4.3%，歐元區倒退8.3%，印度，也就是很多人認為取代中國的最大希望，將萎縮10.3%。甚至東盟也是衰退3.4%。」

澳洲出口市場　中國能抵好多個國家

勞倫斯森指出，儘管中國當局封鎖了系列澳洲產品進口之路，但對澳洲出口來說，中國的份額卻還是在持續上升，因為其他國家仍未擺脫疫情影響，而且進入新市場並不是完全不用成本，須要建立品牌形象、銷售網路，也必須接受利潤下滑，「由於對方缺乏需求，你必須降低價格」。

勞倫斯森認為，企業要對沖風險，必須具備多元和完善策略，不是想著擺脫對中國依賴就可以，並舉出一個他認同的提議，例如大學應該將國際學生繳交費用所獲利潤投資到基金裡，在留學生因疫情或政治原因無法到澳洲時，就可以動用該基金。

【中澳關係】須準備與中國開戰？澳洲議員竟鼓吹

【中澳關係】澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人

責任編輯：鄧國強

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