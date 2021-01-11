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【新冠肺炎】世衛專家組將於本周四訪華 調查新冠病毒起源

社會熱點 15:22 2021/01/11

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世衛專家組將於本周四訪華 調查新冠病毒起源

國家衛生健康委員會今宣布，世衛調查新冠肺炎的10人國際專家小組，將在14日抵達中國考察。

疫情爆發已有一年的時間，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於5日的記者會曾表示，世衛先前已有2位專家搭機出發前往中國，但因簽證問題受阻，其中一位先行返國，另一位則在第三國等待簽證。

譚德塞當時表示，對於專家調查行程無法成行感到失望。中國外交部發言人華春瑩則回應，為確保工作順利，中方需履行「必要程序及具體安排」，正與世衛協商。

【新冠疫苗】中疾控：中國新冠疫苗嚴重不良反應僅百萬分之一

【河北疫情】擔心封城？石家莊市民囤食物 超市爆搶購潮（組圖，有片）

在經過將近一周的時間，國家衛生健康委員會今日宣布，經雙方協商後，世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日抵中考察，與中方科學家一同針對病毒溯源進行聯合研究，但並未進一步說明詳細行程。

美媒稱武漢曾有50萬人被病毒感染

美方一直批評中國隱瞞疫情，早前中國疾控制中心官方微信公眾號「中國疾控動態」12月28日發布一組與武漢疫情有關的數據後，就有美媒指該組數據顯示武漢在新冠肺炎疫情爆發初期，或曾有50萬人被病毒感染，是確診人數的近10倍。

世衛赴華查新冠不獲入境 ！譚德塞沮喪 中方回應了

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達里奧：2020成就中國金融中心之年 直追紐約倫敦

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責任編輯：游昊雲

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