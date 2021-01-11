  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 21:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛專家組確定動身 周四抵中國查新冠病毒

社會熱點 19:55 2021/01/11

分享：

世衛專家組將於本周四訪華 調查新冠病毒起源

國家衛生健康委員會周一（11日）宣布，世衛調查新冠肺炎的10人國際專家小組，將在14日抵達中國考察。

疫情爆發已有一年的時間，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於5日的記者會曾表示，世衛先前已有2位專家搭機出發前往中國，但因簽證問題受阻，其中一位先行返國，另一位則在第三國等待簽證。

譚德塞當時表示，對於專家調查行程無法成行感到失望。中國外交部發言人華春瑩則回應，為確保工作順利，中方需履行「必要程序及具體安排」，正與世衛協商。

【新冠疫苗】中疾控：中國新冠疫苗嚴重不良反應僅百萬分之一

【河北疫情】擔心封城？石家莊市民囤食物 超市爆搶購潮（組圖，有片）

在經過將近一周的時間，國家衛生健康委員會周一(11日)宣布，經雙方協商後，世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日抵中考察，與中方科學家一同針對病毒溯源進行聯合研究，但並未進一步說明詳細行程。

美媒稱武漢曾有50萬人被病毒感染

美方一直批評中國隱瞞疫情，早前中國疾控制中心官方微信公眾號「中國疾控動態」12月28日發布一組與武漢疫情有關的數據後，就有美媒指該組數據顯示武漢在新冠肺炎疫情爆發初期，或曾有50萬人被病毒感染，是確診人數的近10倍。

世衛赴華查新冠不獲入境 ！譚德塞沮喪 中方回應了

【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在

達里奧：2020成就中國金融中心之年 直追紐約倫敦

【河北疫情】擴大「封城」？ 石家莊、邢台人員非必要不出市

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率
今日
國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率
【河北疫情】首輪檢出354陽性人員 石家莊將啟動第二輪全員檢測
2021/01/09
【河北疫情】首輪檢出354陽性人員 石家莊將啟動第二輪全員檢測
【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在
今日
【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在
【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案
今日
【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案
地緣政治 政治 傳染病 經濟 外交 疫情 華春瑩 譚德塞 中國外交部 武漢

上一篇文章

2040全球1/5人口受陸沉威脅 中國這些城市最危險？

下一篇文章

【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全國開啟冷凍模式 帶你睇各地民眾點樣過（有片，組圖）
全國開啟冷凍模式 帶你睇各地民眾點樣過（有片，組圖）
章子怡演15歲少女被酸 20歲舊照曝光大逆轉（組圖，有片）
章子怡演15歲少女被酸 20歲舊照曝光大逆轉（組圖，有片）
【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案
【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症
【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症
河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）
河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）