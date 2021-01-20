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【拜登上任】成2021十大風險之首 中美緊張僅第四

國情動向 09:31 2021/01/20

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【拜登上任】成2021十大風險之首 中美緊張僅第四

拜登1月20日星期三上任美國第46任總統，美國各地高度戒備，以防特朗普支持者「武裝示威」。拜登上任雖為事實，但美國政治內鬥達到前所未有地步，半數美國人或不願意承認拜登為合法總統。地緣政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）列出2021年全球10大風險，將美國政治分裂置於首位，反觀中美關係緊張只排第四。「白宮橢圓辦公室新主人會遭大約半個國家視為非法。」

歐亞集團2021年世界10大風險
1 拜登時代政爭惡化 46*
2 新冠疫情影響持續 Long Covid
3 未能應對氣候變化 Climate: Net Zero Meets G-Zero
4 中美關係緊張擴大 US-China Tensions Broaden
5 數據控制權爭奪戰 Global Data Reckoning
6 黑客活動達臨界點 Cyber Tipping Point
7 土耳其爆金融危機 (Out in the) Cold Turkey
8 低油價掀中東衝突 Middle East: Low Oil Takes a Toll
9 歐洲後默克爾時代 Europe After Merkel
10 拉丁美洲政經交困 Latin America Disappoints

【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？

特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩

報告以「46*」來作為風險之首，示意拜登出任美國第46任總統，而加上「*」標註是因為美國約有一半人仍然支持特朗普，以至深信特朗普贏了大選，並不承認拜登是他們的新總統。

美國正史無前例地分裂。報告指，拜登普選得票超過8,000萬破紀錄，惟特朗普7,400萬得票也創美國史上第二，並較他上屆多了1,100萬票；特朗普獲得民眾忠心下，他會繼續主導共和黨並影響美國政治，拜登則會自己難以在「正常」情況下執政。

歐亞集團又稱，「46*」風險雖然主要集中美國國內，但也會蔓延美國以外。拜登會嘗試重振美國領導地位，但美國兩極分化與政府無力控管危機，意味美國不會如拜登希望一樣令人有幾多信心。「歐洲已決定先發制人打臉拜登的目標，同意與中國達成全面投資協定。」

【拜登上任】中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩

特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身

中美關係2021回穩3大攔路虎

至於排名第四的中美關係緊張風險，歐亞集團判斷，中美在拜登上任後會不致於過份對抗，雙方均會尋求喘息空間。然而，對中美關係穩定的渴望會受到3方面衝擊：（1）美國對盟友施壓；（2）中美競賽去治癒世界；（3）競賽去綠化世界。

報告預期，拜登堅持統戰盟友聯手對抗中國，歐盟、日本及印度會是主要對象，並會有一定效果，繼而引發中國與這些國家緊張。只是拜登策略要成功並不容易，中國可以如對付澳洲一樣反制美國盟友，或以經濟利益來分化包圍圈，這些外交戰役都會刺激中美關係。

美國衰落世界重心移向中國？福山這樣推論

治癒世界競賽方面，歐亞集團指中美都會嘗試，以疫苗供應來增加對他國的影響力，而中國看來會跑贏美國。中國已控制了國內疫情，而強大的國家機器會更易輸出疫苗，中國疫苗運輸和保存都比美國疫苗更易。反觀拜登則要首先應付國內情況，缺乏與中國鬥的時間與資源。

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

綠色科技則中美競賽的另一新增範疇，中國正謀劃在這方面拋離拜登，獲得更多外交分數。中國已承諾在2030年達到排碳峰值、2060年實現碳中和，並已在21世紀很多清潔能源供應鏈中遙遙領先美國；拜登會嘗試追趕，以巨額投資來吸引供應鏈轉去美國，惟中國不會掉以輕心。

中國可輸的遠多美國 立零碳目標救人就是救己

美國民主出大亂子 拜登抵制中國策略現3問題

【拜登上任】任期撞正中國十四五 專家：不排除戰爭

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責任編輯：連兆鋒

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