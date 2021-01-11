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美國政治分裂成2021全球風險之首 中美緊張梗頸四

國情動向 15:22 2021/01/11

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美國政治分裂成2021全球風險之首 中美緊張梗頸四

世界踏入2021年未有因為拜登當選美國總統而重趨平靜，美國政治內鬥反而在特朗普執政最後日子達到前所未有地步，並牽連中美關係與台海局勢再趨緊張。早在美國國會暴動前，地緣政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）列出2021年全球10大風險，已將美國政治分裂置於首位，中美關係緊張反而只排第四。「白宮橢圓辦公室新主人會遭大約半個國家視為非法。」

特朗普號召支持者干擾美國國會確認大選結果，觸發1月6日美國國會山莊暴動淪陷，至少5人喪命，震驚世界。在此之前，歐亞集團1月4日發表報告，已指出美國政爭是世界2021年最大風險。

歐亞集團2021年世界10大風險
1 拜登時代政爭惡化 46*
2 新冠疫情影響持續 Long Covid
3 未能應對氣候變化 Climate: Net Zero Meets G-Zero
4 中美關係緊張擴大 US-China Tensions Broaden
5 數據控制權爭奪戰 Global Data Reckoning
6 黑客活動達臨界點 Cyber Tipping Point
7 土耳其爆金融危機 (Out in the) Cold Turkey
8 低油價掀中東衝突 Middle East: Low Oil Takes a Toll
9 歐洲後默克爾時代 Europe After Merkel
10 拉丁美洲政經交困 Latin America Disappoints

特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩

報告以「46*」來作為風險之首，示意拜登出任美國第46任總統，而加上「*」標註是因為美國約有一半人仍然支持特朗普，以至深信特朗普贏了大選，並不承認拜登是他們的新總統。

美國正史無前例地分裂。報告指，拜登普選得票超過8,000萬破紀錄，惟特朗普7,400萬得票也創美國史上第二，並較他上屆多了1,100萬票；特朗普獲得民眾忠心下，他會繼續主導共和黨並影響美國政治，拜登則會自己難以在「正常」情況下執政。

歐亞集團又稱，「46*」風險雖然主要集中美國國內，但也會蔓延美國以外。拜登會嘗試重振美國領導地位，但美國兩極分化與政府無力控管危機，意味美國不會如拜登希望一樣令人有幾多信心。「歐洲已決定先發制人打臉拜登的目標，同意與中國達成全面投資協定。」

美台若踩這三條紅線 武統或就在明天

環時警告民進黨：如跟特朗普癲 這也會是你最後幾天

中美關係2021回穩3大攔路虎

至於排名第四的中美關係緊張風險，歐亞集團判斷，中美在拜登上任後會不致於過份對抗，雙方均會尋求喘息空間。然而，對中美關係穩定的渴望會受到3方面衝擊：（1）美國對盟友施壓；（2）中美競賽去治癒世界；（3）競賽去綠化世界。

報告預期，拜登堅持統戰盟友聯手對抗中國，歐盟、日本及印度會是主要對象，並會有一定效果，繼而引發中國與這些國家緊張。只是拜登策略要成功並不容易，中國可以如對付澳洲一樣反制美國盟友，或以經濟利益來分化包圍圈，這些外交戰役都會刺激中美關係。

美國衰落世界重心移向中國？福山這樣推論

治癒世界競賽方面，歐亞集團指中美都會嘗試，以疫苗供應來增加對他國的影響力，而中國看來會跑贏美國。中國已控制了國內疫情，而強大的國家機器會更易輸出疫苗，中國疫苗運輸和保存都比美國疫苗更易。反觀拜登則要首先應付國內情況，缺乏與中國鬥的時間與資源。

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

綠色科技則中美競賽的另一新增範疇，中國正謀劃在這方面拋離拜登，獲得更多外交分數。中國已承諾在2030年達到排碳峰值、2060年實現碳中和，並已在21世紀很多清潔能源供應鏈中遙遙領先美國；拜登會嘗試追趕，以巨額投資來吸引供應鏈轉去美國，惟中國不會掉以輕心。

中國可輸的遠多美國 立零碳目標救人就是救己

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責任編輯：連兆鋒

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