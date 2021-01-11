2040全球1/5人口受陸沉威脅 中國這些城市最危險？

▲ 研究指出全球陸地持續沉降，中國沿海城市亦是風險地區

隨著全球暖化加劇，海平面正不斷上升，威脅各國沿岸低窪地區。由聯合國教科文組織（UNESCO）進行的研究警告，到2040年，全球陸地的沉降將威脅近1/5人口，亞洲的風險最大。參與研究的中國學者指，像上海、天津等濱海城市，有海水倒灌的風險，但地方政府近年已推行許多措施，包括禁止開採地下水，以防沉降的發生。

研究報告指，過去一個世紀，34個國家、200個地區因地下水枯竭引起地面沉降，實際發生率遠比報告的數量要多。該研究在各國公開數據的基礎上，建立了全球性的數據庫。數據顯示印尼首都雅加達的海岸沉降極嚴重，達每年28厘米，部分海邊建築已處於海平面以下。印尼政府不斷加高海堤，並正計劃遷都。另外，伊朗部分城市正以每年25厘米的速度下沉；荷蘭1/4國土面積低於海平面；意大利波河平原的沉降始於20世紀下半葉，目前威脅30%人口；從美國加州中央山谷到大西洋和墨西哥灣沿岸平原地區，沉降量已達到9米。

▲ 過度開採地下水是導致地面沉降的原因之一

南京大學地球科學與工程學院教授葉淑君表示， 地面沉降是地下固體、流體開採引起的地面下沉現象，屬於緩慢而漸進的地質災害。如果給地面沉降的人為原因排個序，超採地下水毫無疑問排第一，此外還有石油、天然氣、固體礦產開採等。 尤其長期過量開採地下水，含水層就像被抽乾了水分的皮膚，會皸裂、毫無彈性，很容易發生地面沉降。

像上海、天津等濱海城市，由於長期濱海相沉積，其地下鬆散沉積層達幾百米厚，有大量軟土層，壓縮性較大，地表的建築、設施就像處在一張水分充盈的彈簧墊上，一旦地下水開採過度，發生沉降，就會加劇海平面上升、引發海水倒灌風險。

▲ 中國各省市近年加大保護地下水資料，監察開採量

葉淑君指出，這些問題主要源於城市發展早期，人們對水資源認識有限。 自本世紀初，中國各省市已陸續採取緩解措施， 京津冀地區通過南水北調解決工業、生活用水，預計減少30%的地下水開採量；上海2013年起實施《地面沉降防治管理條例》，控制其速率不超過每年6毫米；江蘇省2000年全面禁採地下水，目前地面水位最低點已回升達80米。

上海市地質調查研究院教授級高級工程師王寒梅則表示，地面沉降是個與人類活動密切相關的全球性問題，「 從中國的防治經驗來看，政府重視是防治工作取得成效的重要保障。因此，研究希望通過全球一張圖的形式，引起各國的重視」。

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責任編輯：陳建錫

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