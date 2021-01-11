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河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）

社會熱點 16:25 2021/01/11

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新冠肺炎疫情在內地反彈，河北省一日間急增82宗確診個案，當地官民展開抗疫之戰，對疫情嚴防死守。但石家莊幾名大學生因疫情「被放假」回不了家、也返不到學校，連叫的士往賓館也沒有人理會，結果如流浪漢般，困在冷風勁吹的街頭。他們最終向民間志工求救，才找到落腳地方。石家莊疫情狀況讓許多人想起去年初的武漢，網友呼籲「不要歧視河北人」。

根據網上熱傳的影片，志願工作者袁女士9日深夜在河北省石家莊駕車返家的路上，接到求助電話，說有幾名放假的大學生被困在街頭。由於疫情防控，這幾名學生回不了學校、也因「封城」無法返家；他們雖然聯絡好旅館，但叫的士時遭拒載，甚至想透過App掃碼騎共享單車也不行。

學校提前放假 但因封城大學生回不了家

袁女士確認他們都有核酸檢測的證明後，把他們送到了旅館。許多網媒轉發了這段影片，引發網友熱議，紛紛質問「這是哪所學校」、「大學不能搞一刀切」。

據報道，河北大學5日緊急宣布提前放假，隨後也有多所學校跟進。根據河北大學6日晚間發布的訊息，該校在5日、6日安全、有序完成校內學生返程護送工作。

【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案

【河北疫情】石家莊人與車不得離市 中國再現封城？（組圖）

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而短片中的大學生，相信就是大學為抗疫而「被放假」，最終變得無家可歸，流落在街頭。

對於河北疫情，官媒不少報道說，各地醫療人員「馳援河北」抗疫，但在社交媒體微博或微信上，卻能看到不同的現象，一些網友紛紛呼籲「不要歧視河北人」。

2020武漢翻版  網民紛呼籲：不要歧視河北人

河南南陽網刊也發出一段影片，一名來自河北的司機被困在路上，買不到飯、加不到油，哭：「飯不賣給我們吃，油不給我們加，路不讓我們走，讓我們怎麼辦哪？」

微博帳號「社會學者胡順安」發文說，「石家莊與邢台的人在外地路過屢屢受阻，且被歧視。」指當年武漢人的遭遇再次在河北人身上上演。

【河北疫情】擴大「封城」？ 石家莊、邢台人員非必要不出市

【河北疫情】石家莊爆疫卻群龍無首 終由副市長代理市長

河北大學生流落街頭片段：

河北的司機被困路上片段：

河北大學生返家被「歧視」片段：

【河北疫情】石家莊航班暴減逾八成 機場今變成這樣（組圖）

【河北疫情】北京內部會議錄音流出  河北疫爆真相曝光（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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