蓬佩奧解除美台限制  趙立堅用這12字回應

中美關係在特朗普政府結束前十多，再受激烈震盪。美國國務卿蓬佩奧日前宣布解除「美國與台灣官員交往的自我限制」。中國外交部發言周一（11日）在例行記者會上回應時說,，奉勸「蓬佩奧之流」認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠；他並用12字強烈向蓬佩奧作最後警告－－否則必將遭到歷史嚴厲懲罰。

趙立堅11日主持例行記者會，被問道：蓬佩奧（Mike Pompeo）將解除美台交往限制，而拜登（Joe Biden）過渡團隊的一名官員表示，一旦拜登就任將會繼續支持以符合台灣人民願望、和最大利益的方式解決台灣問題。請問中方對此有何評論？

趙立堅回應表示，中方對美方上述舉動堅決反對，予以強烈譴責。「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則」。

趙指蓬佩奧之流應糾錯

他接著重申歷史背景，指美國政府在台灣問題上是向中方作出過嚴肅承諾的；1978年12月16日發表的《中美建交公報》明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係；美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

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趙立堅又指出，美方所謂「與台灣關係法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方從一開始就堅決反對。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是美方單方面搞的什麼「與台灣關係法」。

他強調，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題；一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關係的前提。

我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何提升美台關係、加強與台軍事聯繫的言行。我們奉勸蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將受到歷史嚴厲懲罰。

另外，趙立堅又被問及，蓬佩奧在本月8日連發推特，批評中國共產黨在宗教、人權、涉藏、涉疆等事務上的政策和立場，並稱針對中方的有關行爲是其任內「遺產」。中方對此有何評論？

「否則必將遭到歷史嚴厲懲罰」

趙立堅回應說，「蓬佩奧留下的不是所謂『遺產』，而是遺毒吧？他的最大所謂『遺產』就是『謊言外交』」。

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他表示，蓬佩奧不僅策劃實施「謊言外交」，還惡意製造傳播「政治病毒」；蓬佩奧對美國同其他國家關係、對美國國家形象和聲譽所造成的損害比美國歷史上任何一屆政府都多。

「任何把對華政策定位爲改造甚至顛覆中國的企圖，都是『不可能完成的任務』，註定失敗」，趙立堅說。

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責任編輯：鄧國強

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