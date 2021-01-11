【經濟內循環】習近平：建立擴大內需制度 應對更複雜局面

▲ 習近平要求建立有效擴大內需的制度，釋放內需潛力。資料圖片

中共總書記習近平今日（11日）表示，要加快構建雙循環發展格局，建立擴大內需的制度並釋放潛力。中國實現高水平對外開放，必須具備強大的經濟內循環體系及基本盤。

中央黨校為省部級主要領導舉行專題研討班，習近平在開班儀式上發表講話。他表示，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是「十四五」規劃提出的重大戰略任務。只有把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻。要在各種可以預見的驚濤駭浪中，增強中國的生存力、競爭力。

習近平指出，新格局的構建關鍵在於經濟循環的暢通無阻，必須深化供應側結構性改革主綫，全面優化產業結構，提升創新能力、競爭力和綜合實力；必須更強調自主創新，全面加強對科技創新的部署，集合優勢資源，有力有序推進創新攻關的「揭榜掛帥」體制機制。

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在擴大內需方面，要建立起有效制度，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，使建設超大規模國內市場成為可持續的歷史過程。同時要塑造中國參與國際合作和競爭新優勢，重視以國際循環提升國內大循環效率和水平，推動產業轉型升級。

習近平還要求，隨着中國社會主要矛盾變化和國際力量對比深刻調整，必須增強憂患意識，隨時準備應對更複雜困難的局面。要堅持政治安全、人民安全、國家利益至上有機統一，既要敢於鬥爭，也要善於鬥爭。

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責任編輯：陳建錫

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