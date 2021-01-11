北京收緊防疫卻自斷「補給綫」 民眾爭購令食品價飆升

河北疫情反彈，北京為防止病毒傳入，嚴限檢查經當地入境的人員及車輛，卻妨礙了包括食品在內的必需品輸入。美媒彭博社報道，由於擔心出現糧食短缺，當地市場的肉類和蔬菜遭到民眾搶購，間接令食品價格飆升，部分水果和蔬菜的價格更翻了一番。市政府今日（11日）宣布向行經河北的非河北省車輛「開綠燈」，並指蔬菜等供應正逐漸恢復常態。

報道引述一名北京的蔬菜經銷商指，北京依靠海南、雲南和四川等南方地區供應蔬菜，而從這些地方進入北京，就必須經過河北。由於現時經過當地的貨車，很多都無法進京，阻礙了水果和蔬菜的供應。該名經銷商表示：「蔬菜卡車司機需要出示陰性核酸檢測證明才能進北京，如果他們在這項要求提出之前就已經出發，那怎麼檢測啊？」

彭博記者今日到菜市場了解，發現那裡的豬肉一早已告售罄，蘿蔔到中午時份也宣告賣光，部分水果和蔬菜的價格平時貴了一倍。另外，推高食品價格的不僅是大範圍的病毒檢測，寒冷的天氣增加了後勤和運輸成本，而創紀錄的粟米價，也提高了豬肉、羊肉和雞蛋等的價格。

河北疫情蔓延 北京通州防控進入戰時狀態 多條高速進京方向關閉

【河北疫情】北京內部會議錄音流出 河北疫爆真相曝光（組圖，有片）

市政府：對非河北車輛提供便利

在當日舉行的疫情防控工作新聞發布會上，北京市商務局官員王洪存表示，受近期疫情影響，京冀兩地交界物流通行速度降低，給相關運輸企業造成不便，導致一些生產生活物資進京速度遲緩，再加上前期極端天氣的影響、節日效應等因素，帶動了一些生活必需品價格上漲，特別是百姓關心的肉類、蔬菜和蛋，都出現了一定漲幅。

北京多措並舉保障生活生產物資供應。在大廣、京台高速的牛駝、萬莊服務區開設核酸檢測點，為進京運送生活物資的司乘人員提供24小時免費核酸檢測； 運送生產生活物資穿行河北的非河北省人員及車輛，予以通行便利，符合條件或能夠提供穿行證明或提前與收貨單位預約申報者，不再查驗核酸證明。

王表示會多渠道組織貨源的同時做好疫情防控，提高兩地交界高速公路的通行效率，確保首都市場供應。隨著生產生活物資進京速度的加快，生活必需品供應量將逐步恢復到正常水平。目前，貨源進京速度正在加快，特別是生活必需品供應正在回暖，七大批發市場的蔬菜上市量，已恢復到常態供應的80%以上。

河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）

【河北疫情】內地確診重現三位數 河北一天增82本土個案

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁