新冠疫苗「打得愈慢無效機會愈高」 中國專家警告

▲ 新冠疫苗「打得愈慢無效機會愈高」 中國專家張文宏警告

新冠肺炎疫苗普及接種新年在世界多國拉開序幕，惟各地有不少人對新冠疫苗仍存疑慮，美國一些醫院甚至有80%醫護人員拒絕接種。中國上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏警告，疫苗接種是與病毒變異賽跑，新冠疫苗普及速度愈是緩慢，新冠病毒變種令疫苗無機的機會就愈是增加。

張文宏周二（12日）在微博撰文，表示自己當日會注射第二針新冠疫苗，而疫苗接種是個人的選擇，也是全球的需求。

張文宏指出，疫苗推進速度決定人類與新冠疫情對決的未來。「疫苗接種速度越快，就能有效控制疫情，病毒變異的速度就難以跟上疾病防控的速度。若是疫情蔓延不能控制，病毒變異逃避疫苗作用的風險就會增加。接種疫苗也是與病毒變異在做賽跑。」

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張文宏的研究團隊模擬英美疫苗接種情況，嘗試推測疫情拐點。但他指出，目前的接種情況似乎令人遺憾。

《紐約時報》報道，截止2020年底，美國發放2,000萬支疫苗中，僅注射了280萬支。實際接種人數只達到了全員接種的13%左右。張文宏表示，按照這個速度預估，1年內的接種及獲得自然免疫的人群比例在今年底也只達30%左右，勢必無法有效控制疫情。

如果現時接種比率是25%而不是13%，同時實施有效非醫療干預措施（口罩、社交距離、洗手等），疫情拐點料會在今年9月來到。所以從短期看，應該迅速提升疫苗的接種效率，這樣才能在短期內有效控制疫情的爆發式增長，否則今年全年仍面臨醫療擠兌的壓力和新冠相關死亡人數的繼續攀升。

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英國帝國理工大學（Imperial College London）去年9月預估，新型突變株會令每病人平均傳染2.3人，即使英國80%人願意接種疫苗，也要到今年9至11月才能控制疫情。這種情景的代價慘重，意味年底前會有27%民眾染疫。

令人欣慰的是，英國從12月19日起對英國倫敦和英格蘭東南部，實行了新的第四級嚴控防疫措施，帝國理工大學12月底評估，每病人平均傳染人數已控制在1.3左右。這說明英國在接種疫苗的同時，採取有效的非醫學干預政策是控制疫情的關鍵。

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張文宏續稱，中國有最為強大的非醫療干預策略（比如河北疫情的控制會毫無疑問地在1個月左右獲得勝利），面對全球在今年年底大概還不能有效控制疫情的壓力，如果我們能夠最大程度地推廣安全且有效的疫苗接種，我們就能逐漸建立對新冠病毒的免疫屏障，這是我們未來的必然選擇。

張文宏說：「今天不接種疫苗，明天排長隊打疫苗。疫苗接種將是全球性的共同理性選擇。」

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責任編輯：連兆鋒