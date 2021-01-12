【新冠病毒】WHO專家赴武漢　未排除疫源在中國以外

世衛率領的專家小組將啟程赴武漢調查新冠病毒源頭，任職於德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的德國科學家李德爾茲（Fabian Leendertz）是成員之一，將於14日抵達中國。他指出，病毒也有可能來自中國以外，溯源目的是讓人類學到教訓，讓疫情不要再發生。

李德爾茲出發前接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時表示，世衛小組由不同專業人士組成，目的是調查新冠病毒的源頭。第一階段專家小組先到武漢，與當地專家討論研究進度，找出漏洞，第二階段才會提出假設與做出結論。調查需要時間，不大可能幾週後就看到成果。

身為人畜共通傳染病的專家，李德爾茲說，學界目前所知有限，對於武漢市場究竟是病毒最早從動物傳給人的地方或第一次爆發大傳染的地點沒有定論。

【新冠疫苗】中國以外首國 印尼批准科興疫苗緊急使用

世衛專家組確定動身 周四抵中國查新冠病毒

由於感染新冠病毒後症狀可輕微，李德爾茲說，找到第一位感染者的難度非常高，因此他們到中國後會調查哪些動物身上有病毒，或找出傳染給人類的中間宿主、例如農場飼養的動物。

世衛小組對病毒源頭持開放態度

李德爾茲強調，科學家只看數據，世衛小組對病毒源頭持開放態度，「相當可能在中國，但也可能溯源到中國的邊界以外」。他說，調查病毒源頭不是在找罪魁禍首，而是弄清楚病毒如何從動物傳給人類，學到教訓，改變人類的行為，讓這樣的疫情不要再發生。

世衛的專家小組原訂元月初啟程，因中國沒發簽證受阻，在世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開表達失望後，北京終於同意放行。

國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率

澳洲促中國立即讓世衛專家入境 恐加劇中澳關係緊張

世衛赴華查新冠不獲入境 ！譚德塞沮喪 中方回應了

中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

責任編輯：游昊雲