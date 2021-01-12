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香港都用它 科興疫苗效用今晚11:45巴西公布

社會熱點 11:57 2021/01/12

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【新冠疫苗】科興疫苗效用幾何？巴西今晚11:45公布

新冠肺炎疫苗進入應用階段，科興疫苗將引進香港，各方都聚焦官方測試數據。巴西新聞網站引述兩名檢視過疫苗效力評估的人士稱，這款由科興生物（Sinovac Biotech）研發的新冠病毒疫苗，巴西境內晚期試驗的「一般效力」不到60%。但巴西合作機構即反駁，指完整數據擬於香港時間今晚（12日，周二）11時45分公布。

巴西新聞網站UOL報道，科興疫苗的「整體效力」只有50%至60%。

巴西將購科興新冠疫苗 後期測試有效率78%

中國以外首國 印尼批准科興疫苗緊急使用

但在巴西境內科興生物合作測試、生產這款疫苗的聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）駁斥這項報道「純屬推測（purely speculative）」，稱研究所準備於當地時間周二（12日）中午12 時45分、也就是香港時間周二（12日）晚間11時45分，公布更完整的評估結果。

布坦坦研究所所長Dimas Covas解釋，正在進行的分析，除了確認「臨床有效率」外，亦包括疫苗的「綜合有效率」。

傳科興疫苗「一般效力」不到六成  但遭否認

據報道，布坦坦研究所由聖保羅州政府資助，他們要優先將疫苗測試數據交給巴西國家衛生監督局 （ANVISA），並正在等候分析結果和批准後才公布。而ANVISA上周六曾稱，該研究所提交的申請缺乏一些相關數據，例如接種者的年齡、性別和出現的副作用。

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土耳其稱科興疫苗保護力達91.25%  首批28日到貨

國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同

事實上，國際醫學專家和監管機構此前曾表示，布坦坦研究所一直未完整公布科興疫苗的第三階段臨床測試結果，「擠牙膏」的公布方式並不理想。

巴西研究人員7日曾表示，科興疫苗獲證明可預防78%輕度新冠肺炎病例，且可完全預防演變為重症。不過獨立專家呼籲，要更透明公布測試結果。

巴西「擠牙膏」方式公布疫苗數據  引爭議

科興研發的CoronaVac、以及牛津大學與阿斯利康公司共同開發的疫苗，都已向巴西監管機構申請緊急使用授權

另一方面，根據臨時數據顯示，印尼則在周一批准了科興疫苗的緊急使用，指其有效率為 65％ 。

【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率

【科興疫苗懶人包】最快下月供港！一文列清產量價格和接種反應

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責任編輯：鄧國強

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