萊特希澤臨走寄語拜登：須維持對中國關稅

即將離任的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）接受《華爾街日報》訪問，呼籲拜登政府維持對中國的所有關稅，即使這會提高美國企業和消費者的價格。

《華爾街日報》報道，萊特希澤在訪問中稱讚特朗普（Donald Trump）政府對中國貿易行為採取了強硬態度，這一態度不但令美國工人受益，還結束了前幾屆美國政府因擔心激怒中國政府而維持多年的遷就政策。

「我們改變了人們看待中國的方式，」萊特希澤稱， 「我們想要的對華政策須考慮美國與中國這個經濟對手的地緣政治競爭。」

認為關稅有效 保護美國汽車行業

萊特希澤稱，雖然中國政府正在遵守與美國達成的貿易協議，但他仍希望拜登政府保持對所有3,700億美元中國商品的關稅，這些商品佔中國賣給美國所有商品的四分之三。

萊特希澤表示，關稅問題取得了效果，所以沒有理由取消關稅。他聲稱，他對自中國進口的汽車徵收25%的關稅阻止了中國在美國銷售數百萬輛汽車的可能性。萊特希澤說：「我們保護了我們的汽車行業、汽車零部件行業。」

他又表示，要削弱世界貿易組織（WTO）的力量，使其無法推翻美國的政策，並加大美國公司向海外轉移的難度，雖然這會降低美國公司的競爭力。

警惕看待拜登聯合盟友的計劃

對於有指拜登計劃摒棄單邊行動，與盟國聯合形成針對北京的「統一戰線」，包括將關稅問題留待與歐洲和亞洲夥伴磋商後再決定。

萊特希澤以警惕的態度看待拜登的計劃，他說，這可能會讓其他國家延緩或否決美國的行動，讓美國陷入與中國無休止、無意義的討論之中。他說，美中「在90年代開始對話」，「毫無成效。所有這些都只是浪費時間」。

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責任編輯：蒯宇澄

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