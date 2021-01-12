【河北疫情】確診者足跡遠至山西貴州 黑龍江這小鎮近乎封城

下一篇文章
香港都用它 科興疫苗效用今晚11:45巴西公布
内地昨日（11日）新增55宗新冠確診個案，其中42宗為本土個案，河北多達40宗。另外，山西發現2宗河北移入的無徵状感染者。黑龍江伊春市朗鄉鎮新增1例無徵狀感染者，朗鄉鎮嚴控人員出入並實施交通管制，近乎封城。
山西有河北移入無徵狀感染者
國家衛健委通報，內地11日新增42宗本土個案，其中河北有40宗，北京1宗，黑龍江也有1宗。河北省衛健委通報，當地新增的40宗本土確診，其中有39宗在石家莊，1宗在廊坊。同時，石家莊當天新增了26宗無徵状感染者。
另外，河北疫情有擴散趨勢。山西省通報當地的晉中市榆次區新增2宗無徵状感染者，都是由河北所移入。另據內媒，石家莊新增新冠確診者曾去貴州茅台酒廠裝貨，貴州茅台董秘辦回覆稱不涉及生產。
黑龍江這小鎮公共交通停運
同時，黑龍江伊春市朗鄉鎮今日新增1例無徵狀感染者，是從望奎縣返鄉人員。目前朗鄉鎮嚴控人員出入，非必要不得離開，並實施交通管制。具體通告如下：
【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在
責任編輯：尹航
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道