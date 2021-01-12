河北疫情爆向外蔓延風險 確診者足跡遠至山西貴州

内地昨日（11日）新增55宗新冠確診個案，其中42宗為本土個案，河北多達40宗。另外，山西發現2宗河北移入的無徵状感染者。黑龍江伊春市朗鄉鎮新增1例無徵狀感染者，朗鄉鎮嚴控人員出入並實施交通管制，近乎封城。

山西有河北移入無徵狀感染者

國家衛健委通報，內地11日新增42宗本土個案，其中河北有40宗，北京1宗，黑龍江也有1宗。河北省衛健委通報，當地新增的40宗本土確診，其中有39宗在石家莊，1宗在廊坊。同時，石家莊當天新增了26宗無徵状感染者。

另外，河北疫情有擴散趨勢。山西省通報當地的晉中市榆次區新增2宗無徵状感染者，都是由河北所移入。另據內媒，石家莊新增新冠確診者曾去貴州茅台酒廠裝貨，貴州茅台董秘辦回覆稱不涉及生產。

而此前的一天，官方亦曾通報，河北省石家莊市2名新冠肺炎確診病患曾到過武漢市，該市隨即啟動全面排查。

黑龍江這小鎮公共交通停運

同時，黑龍江伊春市朗鄉鎮今日新增1例無徵狀感染者，是從望奎縣返鄉人員。目前朗鄉鎮嚴控人員出入，非必要不得離開，並實施交通管制。具體通告如下：

停止舉辦聚集性活動，線下教育機構、娛樂場所、餐飲、洗浴、美容美发、個人診所一律關停，養老機構實施封閉式管理，藥店嚴禁出售「退燒、止咳、抗病毒」三類藥

嚴控人員出入，非必要不得離開朗鄉鎮

除參與疫情防控、醫療救護、生活保障、應急救援等必要出行車輛外，其他車輛一律禁止進出朗鄉鎮

朗鄉鎮內參與疫情防控、醫療救護、生活保障、應急救援及貨物運輸等必要出行車輛和司乘人員，須憑縣疫情防控工作指揮部核发的通行證通行

朗鄉鎮內社區、村屯（林場所）進出機動車通道僅保留1條應急道路，並設專人24小時值守，其余道路全部封閉

所有公共交通工具全部停運

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責任編輯：尹航

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