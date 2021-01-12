胡錫進警告把美國打成落水狗 促勿台海生事

美國總統特朗普任期進入倒數計時，中方高度提防特朗普政府的「末日瘋狂」。內地《環球時報》總編輯胡錫進周一（11日）深夜發文稱，美國本屆政府任期剩10天，在這段期間，特朗普政府在台海若再有出格之舉，中國就應「往狠裡打」，在台海與美方的極限挑釁做一次對決。

中國外交部發言人連日以「末日瘋狂」一詞，形容特朗普（Donald Trump）政府近日對中國接連出招。胡錫進11日晚間在個人微信公眾號發文稱，這屆美國政府的任期只剩下10天，但對中美關係來說這很可能是最具挑戰性的10天。

胡：中方能在台海 與美國作出對決

胡錫進表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「進入極其瘋狂的狀態，大有將反華牌全都出盡，搞出過去完全不可思議的極限破壞之勢」。

文章表示，從常理看，這幫人很快就將失去權力，不與他們過度糾纏，保持美國政權過渡期中美關係的底線穩定，更加符合中國利益。但蓬佩奧冒進到了「中國台灣問題」上，自以為在這裡最能擊痛中國。

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胡錫進說，「北京為尋求和平統一一直克制在這個地區的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沉重打擊」。

他表示，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決。讓蓬佩奧等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海這個地方把他們打成落水狗。

「要讓蓬佩奧等人因誤判形勢 名譽掃地」

文章稱，「需要看到，當前原本就是中國大陸在台灣問題上施展作為的難得窗口期。美國陷入疫情失控和政權交接不順利共同導致的嚴重混亂，特朗普政府威信掃地，人心渙散，其動員力和行動力已經嚴重殘缺，根本無力與中國圍繞後者的核心利益開展戰略級別上的對撞。」

胡錫進並揶揄，蓬佩奧針對台灣問題發動突襲是不自量力。「他們一旦在台海上演出格之舉，我們可以痛痛快快地回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裡打，要把最後十天的鬥爭變成中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果的立威過程」。

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責任編輯：鄧國強

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