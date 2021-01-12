  • 14°C
香港時間 : 2021112日 (二) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡錫進警告把美國打成落水狗 促勿台海生事

國情動向 12:33 2021/01/12

分享：

美國總統特朗普任期進入倒數計時，中方高度提防特朗普政府的「末日瘋狂」。內地《環球時報》總編輯胡錫進周一（11日）深夜發文稱，美國本屆政府任期剩10天，在這段期間，特朗普政府在台海若再有出格之舉，中國就應「往狠裡打」，在台海與美方的極限挑釁做一次對決。

中國外交部發言人連日以「末日瘋狂」一詞，形容特朗普（Donald Trump）政府近日對中國接連出招。胡錫進11日晚間在個人微信公眾號發文稱，這屆美國政府的任期只剩下10天，但對中美關係來說這很可能是最具挑戰性的10天。

胡：中方能在台海  與美國作出對決

胡錫進表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike  Pompeo）「進入極其瘋狂的狀態，大有將反華牌全都出盡，搞出過去完全不可思議的極限破壞之勢」。

文章表示，從常理看，這幫人很快就將失去權力，不與他們過度糾纏，保持美國政權過渡期中美關係的底線穩定，更加符合中國利益。但蓬佩奧冒進到了「中國台灣問題」上，自以為在這裡最能擊痛中國。

胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期

「特朗普玩大了」 胡錫進嘲美國示威反映政治制度被高估

胡錫進說，「北京為尋求和平統一一直克制在這個地區的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沉重打擊」。

他表示，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決。讓蓬佩奧等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海這個地方把他們打成落水狗。

「要讓蓬佩奧等人因誤判形勢  名譽掃地」

文章稱，「需要看到，當前原本就是中國大陸在台灣問題上施展作為的難得窗口期。美國陷入疫情失控和政權交接不順利共同導致的嚴重混亂，特朗普政府威信掃地，人心渙散，其動員力和行動力已經嚴重殘缺，根本無力與中國圍繞後者的核心利益開展戰略級別上的對撞。」

胡錫進並揶揄，蓬佩奧針對台灣問題發動突襲是不自量力。「他們一旦在台海上演出格之舉，我們可以痛痛快快地回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裡打，要把最後十天的鬥爭變成中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果的立威過程」。

【中美角力】胡錫進懟特朗普：臨走搞局  解放軍就飛越台北

澳洲右翼倡抵制中國貨  胡錫進諷是紙貓狂妄

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期
今日
胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期
特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
2021/01/11
特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
「特朗普玩大了」 胡錫進嘲美國示威反映政治制度被高估
2021/01/08
「特朗普玩大了」 胡錫進嘲美國示威反映政治制度被高估
毛澤東冥壽數萬人韶山祭悼 胡錫進這樣評他一生（組圖，有片）
2020/12/29
毛澤東冥壽數萬人韶山祭悼 胡錫進這樣評他一生（組圖，有片）
【中澳關係】胡錫進自爆與澳洲大使飯聚 為這些事針鋒相對
2020/12/11
【中澳關係】胡錫進自爆與澳洲大使飯聚 為這些事針鋒相對
軍事衝突 軍事 地緣政治 政治 疫情 外交 經濟 特朗普 蓬佩奧 中美關係

下一篇文章

【新冠病毒】WHO專家赴武漢　未排除疫源在中國以外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策
蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策
美台若踩這三條紅線 武統或就在明天
美台若踩這三條紅線 武統或就在明天
蓬佩奧解除美台限制 趙立堅用這12字回應
蓬佩奧解除美台限制 趙立堅用這12字回應
特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩
特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期
胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期