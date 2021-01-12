▲ 中美科技輪流轉 美媒：fb正在中國網絡「偷東西」

中美科技戰在特朗普下台之際繼續，惟美國科網界作風卻有愈來愈似中國的迹象。Facebook、Twitter等美國社交媒體一聲令下即刪掉美國總統特朗普帳號，做法在西方社會引起熱議。與此同時，Facebook亦被指從中國網絡「偷竊」概念，複製產品來對付包括來自中國的對手，「美國創新中國偷竊」的舊模式正在顛倒。

美國即將出版新書《TikTok Boom: China, the US and the Superpower Race for Social Media》（TikTok的興起：中國，美國與超級大國社交媒體競賽）作者斯托克爾沃克（Chris Stokel-Walker）在網媒Business Insider撰文，主張中國過去抄襲美國程式發展自己的網絡，惟現在卻輪到矽谷抄襲中國同行，而Facebook一邊抄一邊渲染中國網絡威脅，做法尤其虛偽。

斯托克爾沃克形容，中國「防火長城」之後的網絡令人奇怪地覺得熟悉，那裏沒有YouTube，但有一系列看上去一樣的服務，那裏沒有Twitter，但有差不多的微博；這個「平行網絡」是中國獨有社會和政治需求下的產物，但主意都從美國矽谷社交網絡巨企初年偷來。

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他進一步稱，不只是網絡程式和服務，自從西方企業在80、90年代到中國生產，中國就是山寨王國。但是「現在到了2020年代，潮流已經改變。至少在科技世界，我們正在抄襲中國。」

文章稱，我們今天正在目睹，首代出自矽谷以外的程式真正成為主流，TikTok正是其中的箭頭，這種改變使得矽谷科企與美國鷹派政客擔憂，害怕美國正把網絡控制權讓予中國。

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）就是其中之一。曝光內部文件顯示，朱克伯格曾向員工直言，TikTok出現之前，互聯網主要企業都是美國企業，TikTok是中國科企第一款在全球都吃得開的網絡消費者產品。

朱克伯格用了他慣用的手段對付對手：不能收購就抄襲。朱克伯格在去年美國國會反壟斷聽證會上也被迫承認，Facebook無疑「改編」了其他人的特色。

Instagram兩名創辦人的電郵亦顯示，他們當年覺得就算拒絕向Facebook出售業務，後者無論如何也會照抄Instagram的功能，進入「摧毀模式」（destroy mode）。

的確，Facebook子業務Instagram去年推出了新功能Reels，內涵與TikTok幾乎一樣。

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不只如此，朱克伯格更極力渲染中國網絡威脅，遊說美國政客對TikTok出手。美國傳媒去年披露，朱克伯格一年來與多名國會議員及特朗普會面，打造「Facebook致力於表達自由，TikTok則威脅美國價值以及科技霸權」的信息。

斯托克爾沃克稱，特朗普決定向TikTok報復（TikTok美國用戶曾集體預訂特朗普競選造勢會後缺席，使其空場），部分原因正是朱克伯格推動。

他批評，Facebook與朱克伯格此舉十分虛偽。「朱克伯克大談中國審查和監管不對，不應該在其他地方重現，又稱中國程式和服務崛起，反問大家是否希望互聯網這樣。但他沒有意識到，我們拜他所賜，已經有一個中式的互聯網。」

Facebook近日修改另一子業務WhatsApp服務條款，要求WhatsApp用戶同意與Facebook分享數據，再次引發爭議。斯托克爾沃克認為，Facebook雖然並非唯一希望打造「超級程式」（superapp），成為能夠令用戶停留在其生態系統內一站式服務的美國科企，但鮮有企業如它明目張瞻。「山寨、抄襲這些中國產業的典型化特徵已經來到西方，這跟Facebook糟糕地相似。」

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責任編輯：連兆鋒