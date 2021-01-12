內地全民免費接種新冠疫苗 醫保基金結餘埋單

▲ 國家醫保局：醫保基金滾動結餘付疫苗費用 全民免費接種

央視記者從國家醫保局了解到，今年黨中央決定由醫保基金和財政共同負擔，確保新冠肺炎疫苗上市後，人民群眾免費接種疫苗。這將是有史以來全球最大的免疫接種計劃。

據國家醫保局介紹，醫保支付新冠肺炎疫苗費用是應對特殊事件的特殊之舉。主要動用醫保基金滾存結餘，不影響當期醫保基金的收支，也不會影響人民群眾看病就醫的待遇。

當局指出，從長遠看，全民免費接種疫苗，有利於快速建立免疫屏障，維護正常生產生活秩序和經濟社會健康發展，從而進一步促進醫保基金長期可持續運行。

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國家醫保局表示，醫保支付疫苗費用，決不是簡單付錢。要千方百計確保醫保資金發揮最大保障效力，用好集中帶量采購等各種各樣辦法，充分發揮醫保戰略購買作用。要做好醫保支付結算工作，監測好疫苗使用支付情況，確保群眾疫苗打得明白，醫保資金付得清楚。

內地新冠疫苗具較好安全性

國家衛健委9日已宣布，全面有序推進接種工作，並實施全民免費接疫苗，強調目前累計接種了900多萬劑次疫苗，再次證明內地新冠疫苗具較好安全性。

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責任編輯：游昊雲

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