「美式民主撕下最後遮羞布」 中紀委引用這幅畫說

美國國會暴亂餘波未了，曾形容自己為「戰狼畫手」的政治諷刺漫畫家烏合麒麟，近日又出新作，引發網民熱議，更獲中紀委在社交媒體引用，以諷刺美國衝擊國會事件，揶揄「美式民主撕下最後的遮羞布」。

烏合麒麟於1月10日在微博賬號上發佈了新畫作《三權分立》，由於他的畫作曾引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的不滿，所以在發佈後很快就受到了中國網民及官方組織的關注。

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有上千網友在畫作下留言，中紀委官網也引用這幅畫，發布題為〈美式民主撕下最後的遮羞布〉的評論，指美國衝擊國會事件「就像是最後一根稻草，壓垮了美式民主虛假表象」。

中紀委文章 用烏合麒麟新作做配圖

從文章中看，中紀委關注到了畫中的4個彈坑、學籍、被國旗覆蓋的屍體、手機、偷選票的2個政客等等，並說：

行政、立法、司法三權分立被西方世界奉爲圭臬，而如今，「行政」煽動極端人群暴力攻擊「立法」，「司法」則夾在中間難以動彈。200多年來美國國會山首次被「攻佔」，而且是在宣布新總統的重要時刻，「策劃者」居然還是美國現任總統。

▲ 烏合麒麟於1月10日在微博賬號上發佈了新畫作《三權分立》，由於他的畫作曾引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的不滿，所以在發佈後很快就受到了中國網民及官方組織的關注。

中紀委在文章揶揄，「所謂的三權分立背後充斥著算計、欺詐和暴力流血，充斥著政黨極化、種族隔閡、社會撕裂。西方世界引以爲傲的三權分立運轉、權力和平交接過渡成了一個笑話，這不能不說是莫大的諷刺」。

文章並稱，「顯然，『民主與自由、法律與秩序』，不過是美國政客裝扮自己的飾物，看起來很美而已」。

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但這些描述，並沒能完全涵蓋中國網友們對畫作中各種細節的關注點。首先受到關注中國網友們關注的是畫中的6個人（不含屍體）、3種形象。

其中，分別是2個政客、2個警察和2個衝入國會大廈的川普（Donald Trump）支持者。畫中還配文「Thief Mob Murderer Separation of powers」，意即「小偷、暴徒、殺人犯分權制」，與3種形象一一對應。

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責任編輯：鄧國強

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