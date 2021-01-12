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一線樓市年末成交火熱 北京樓市成交量創近4年新高

經濟脈搏 14:28 2021/01/12

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因疫情後需求釋放、信貸政策寬鬆，內地一線城市樓市去年年末出現「翹尾」行情，北京樓市交易量回暖，新房二手房成交均創近4年新高，上海亦正在經歷二手房大復蘇。廣深樓市則價量齊升。

據21世紀經濟報道，中原地產的數據顯示，2020年北京新房住宅網簽4.9萬套，二手房成交16.9萬套，分別創最近5年和4年的新高。

樓市調控下，北京樓市「價穩量升」。貝殼研究院指出，2020年北京新房成交均價為48147元/平方米，按年上漲3%；二手房成交均價60485元/平方米，按年微跌0.5%。

北京樓市「價穩量升」

報道指，由於衝擊業績等原因，房地產市場交易量通常會在年末明顯升溫，業界將其稱為「翹尾行情」。在2020年，北京樓市也出現年末「翹尾」。

數據顯示，2020年12月，北京新房和二手房分別成交6681套和20944套，兩者均創下2017年樓市調控「317新政」以來的月度新高。

對於交易量的衝高，業界普遍認為，這是由長期橫盤後需求回暖、疫情后需求釋放、信貸政策寬鬆等多項因素作用的結果。不過，隨樓市調控常態化，以及供需結構逐漸趨於平衡，料市場難有大幅升溫的動力，價格走勢也將以穩為主。

貝殼研究院指出，在貨幣政策逐步回歸常態、房地產金融降槓桿逐步深化的政策背景下，預計2021年北京二手房成交均價繼續保持平穩狀態。

事實上，內地一線城市年尾均出現成交爆發行情。上海中原數據顯示，2020年12月上海樓市成交亦以翹尾收官。當月，上海新建商品住宅成交面積122.7萬平方米，按月增加59.1%，創年內交易新高。二手房方面，12月上海二手房成交達3.9萬套，為2016年以來的新高。

綜合房企人士分析，自從2016年上海以「325」新政開啟全方位調控之後，市場調整3年，伴隨貨幣流動性寬鬆，2020年上半年開始進入復甦過程。 7月份多個豪宅認籌火爆，市中心出現一二手房倒掛，上海舊改涉及3萬戶左右家庭，進一步推進市場熱度，尤其是學區房政策變化引發二手房暴漲。

廣深樓市價量齊升 深圳12月樓市均價按年升34%

此外，廣深樓市12月在成交價與成交量均呈現上揚趨勢。據中國房價行情網數據統計，當月，深圳錄得平均單價為87957元/平方米，按年上漲34.23%；廣州平均單價為39851元/平方米，按年上漲11.55%。

12月廣州新房成交達到17243套，創單月成交量新高；中原地產的數據顯示，深圳2020年11月、12月兩個月的成交量均創下年內新高，其中11月成交量為6296套，按年上升至97%，創下了自2016年1月以來近5年的新高；12月成交量為5219套，雖按月下降17.1%，仍為年內次高。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，2020年受到疫情的衝擊比較大，市場對樓市有所預期疊加央行表態貨幣政策不急轉彎，都對市場情緒有一定的提振作用。

報道指，深圳樓市「供不應求」的狀態，令購房者情緒維持在高燒狀態，市場也存在濃郁的「炒作」氛圍，深圳未來依然可能進一步加碼調控。

【中國樓市】社科院報告：樓價只漲不跌時代已過

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責任編輯：蒯宇澄

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