【華為5G】謀排除中國？日本將與美英合作建5G

隨著美國持續拉攏別國抵制華為等中企，日本通訊設備關注度日益升高。日本建置5G擬與美國及英國加強合作，以利日本設備與技術更普及。這主要是美、英擬排除華為產品，期待通訊設備的調度來源更多樣化。

日本期待本國5G設備提升存在感

日本讀賣新聞報道，包含5G在內與通訊基地台有關的全球市佔率，目前華為、瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）、芬蘭通訊設備製造商諾基亞（Nokia）3家公司約佔8成。在今後建立5G基地台時，排除華為產品之後，調度來源有限。

英國政府已表示，重要的社會基礎建設太過仰賴少數廠商將帶來嚴重危機，因此日英兩國政府針對通訊設備廠商的多樣化，協商要加強合作。

而美日政府去年已舉行局長級會談，雙方同意5G機器的調度來源將多樣化。雙方政府還已達成協議，加強合作研發下世代6G行動通訊技術。

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事實上，早在去年7月，英國政府就宣布，電訊商2021年起不得採購華為的5G設備，且須在2027年底前完全移除既有的華為設備。之後，日經新聞引述知情人士報道，英國宣布華為禁令後，英國官員與日本政府機構的代表會面，尋求合作。日方也認為，有必要與英國合作開發5G技術。

日本NEC的消息人士透露，該公司已經就供應5G設備一事與英國方面進行「討論」。富士通的消息人士則說，該公司正尋求在歐洲銷售產品的機會。

責任編輯：尹航

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