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特朗普說貿易戰會「輕鬆取勝」 美媒：證明他完全錯了

國情動向 16:38 2021/01/12

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特朗普曾表示會帶領美國打贏貿易戰，但美媒指他估計錯誤

特朗普2018年對中國發動貿易戰時，曾在社交網站上說了句很有名的話「Trade wars are good, and easy to win.」（貿易戰是好事，能輕鬆取勝）。美媒彭博社評論指，現在的事實證明，在這兩點上他都錯了。中國成功抵擋特朗普在關稅上的攻勢，即便對美國的出口下降，整體數字仍有增長。美國企業也不打算聽特朗普勸說，放款龐大的中國市場。

美國對華貿易逆差不跌反增

評論文章指，特朗普以前所未有的關稅、對科技公司的制裁擴大了貿易戰的戰綫，這種變本加厲的做法卻並未如願，即便在美國新冠肺炎大爆發導致經濟衰退之前，按照特朗普自己的評判標準，中國也抵擋住了關稅火力。在中國疫情整體受控制後，即便關稅依然還在，但醫療設備、居家辦公設備的需求，繼續推動中國對美貿易順差擴大。根據北京公布的數據，去年前11個月，該數字達到2,870億美元。錫拉丘茲大學經濟學教授Mary Lovely指，中國對世界經濟來說規模太大，而且太重要，「不能像個紙娃娃一樣，說剪掉就剪掉」。

在1年前簽署的首階段貿易協議中，北京做出宏大的承諾，擬在2020年進口價值1,720億美元的特定類別美國商品，但到11月底中國僅完成採購目標的51%。疫情期間能源價格暴跌及波音公司的飛機問題是部分原因。持續的貿易逆差亦表明，企業對中國龐大的製造業產能依賴之大，疫情期間這一點更加凸顯，中國是唯一具備大幅增加產量的國家。

中國出口繼續每年成長

特朗普一再表示，中國自2001年加入世界貿易組織，讓經濟就像「坐火箭」一樣成長，他認為這不公平。事實也證明，他與中國的貿易戰恰逢中國出口再度增加。雖然2015年和2016年連續兩年萎縮，但自從特朗普上任後，中國的總出口每年都有成長，即便2019年對美出口下降時，整體出口也依然增加。

2019年，東協取代美國成為中國的第二大貿易伙伴。未來10年東南亞經濟體的成長速度預計將超過已開發國家，因此向亞洲轉移的趨勢可能還會繼續。去年年底簽署的區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）將進一步鞏固這些貿易關係，屆時將有15個區域經濟體逐漸互降關稅。近4年的貿易戰中，中國的出口幾乎未受影響，體現了中國製造業的抗壓能力。

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美國企業拒聽勸說離開中國

特朗普曾認為關稅會鼓勵美國製造企業把生產綫轉回國內，2019年他在社交網站上「下令」，要這些企業「馬上開始尋找中國的替代方案」。但沒有明顯的證據表明，正在發生任何此類轉變。根據美國研究機構Rhodium Group的數據，2019年美國對華直接投資為133億美元，較2016年的129億美元還略有上升。

去年9月，該機構對200多家在上海及周邊地區設廠的美國企業調查，發現逾四分之三的公司並不打算將生產綫遷到其他國家，或者搬回美國本土。上海美國商會會長Ker Gibbs表示，由於中國消費市場的快速成長，再加上製造業生產力強勁，所以美企必須中國擴張，「無特朗普政府把關稅提高多少，勸說美國企業不要在中國投資都會非常艱難」。

中國損失不大卻暴露弱點

特朗普在2019年時聲稱關稅提振了美國經濟，同時導致中國經濟在創下「50年來最差一年」。但是，相對於兩國經濟規模而言，直接經濟影響其實不大，因為兩國相互出口相較於國內生產毛額規模而言很小。明尼蘇達大學經濟學家Yang Zhou指出，中國2018年和2019年經濟增速均達到或超出6%，這幾年的關稅成本約為GDP的0.3%。

評論也指出，特朗普的貿易戰未達成目的，但令中國暴露出在高科技等行業的軟肋，並為即將接任的拜登留下藍圖，可以看到在與中國抗衡時，哪些方法行之有效，哪些不然。

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責任編輯：陳建錫

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