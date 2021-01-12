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滬指5年後終再站上3600點 兩市連續7日破萬億成交

經濟脈搏 16:38 2021/01/12

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滬深兩市強勁反彈大漲逾2%，成交額繼續保持在萬億元（人民幣，下同）上方，已是連續7個交易日破萬億元。滬指時隔5年成功站上3600點，但兩市依舊有逾1300家公司下跌。

承接前一個交易日調整的態勢及外圍市場影響，A股市場1月12日雙雙跳空低開，之後軍工股扛起上漲大旗，消費主體中的機構重倉白酒、醫藥等板塊上漲，帶動大市表現恢復，鋰電、光伏等板塊的漲幅進一步擴大，直接推動股指上漲幅度上升。午後在非銀金融的爆發下，兩市放量大漲。

至1月12日收盤，上證綜指漲2.18%，報3608.34點；科創50指數漲1.05%，報1405.22點；深證成指漲2.28%，報15460.03點；創業板指漲2.83%，報3180.35點。

A股過萬億成交再破頂 3大指數已連升5個交易日

滬指大成交創三年高　深指創指也升至五年半高位

兩市成交總額過萬億元

1月12日，滬深兩市成交總額10903億元，北向資金1月12日合計淨流入84.45億元。其中，滬股通淨流入39.87億元，深股通淨流入44.58億元。

國泰君安指出，元旦節後公募基金發行異常火爆，僅昨日一天募集規模就將近1200億元，居民儲蓄在加速向股市搬家。此前證監會也表明要引導居民儲蓄向投資轉化，大力發展公募基金，另外北上資金也在持續淨流入。在充裕的資金支撐下，春季行情可繼續看好，回調將帶來再低吸機會。

A股新年開門紅滬指收穿3500 五大券商怎看今年後市？

A股大漲逾1% 深指創指突破2015年以來高位

【A股脈搏】滬指重上3400點 中經會提科技居首領創指升3.66%

責任編輯：游昊雲

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