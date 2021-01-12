  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣

社會熱點 16:38 2021/01/12

分享：

農曆新年將至，眼下正是內地民眾春運搶票高峰期。不過，受疫情影響，以及多地「非必要不返鄉」的倡議，今年春運搶票的激烈程度似乎有所降低，在春節前出行高峰期，不少熱門線路尚有余票。

往年此時正是搶票高峰

2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。根據鐵路部門发布的「春運購票日歷」，1月12日可以購買2月10日(臘月二十九)的火車票，1月13日可以購買2月11日(除夕)的車票。按照往年售票情況，在此時段，春運節前搶票已進入「白熱化階段」。

國家鐵路集團有限公司官方微博數據顯示，2021年春運車票開售以來，截至1月5日，鐵路共发售車票491.6萬張，其中網絡訂票占售票總量的96.3%。此前，國鐵集團預計，2021年春運期間全國鐵路发送旅客4.07億人次，日均1018萬人次，按年增長93.4%，與2019年春運持平。

往年，除夕前三天的火車票尤為緊俏，特別是熱門路線的返鄉車票，總是出現開售即售罄的情況，一票難求。在特殊的背景下，今年的春運搶票沒有往年那麽激烈，內媒報道，截至1月11日17:00，2月9日(臘月二十八)當天的不少熱門線路和車次仍有余票。

河北疫情爆向外蔓延風險 確診者足跡遠至山西貴州

河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）

【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在

這首先與多地倡議非必要不返鄉、就地過節，盡可能減少人員流動有關。同時，疫情防控措施對春運火車票的售賣也帶來一定的影響。以安徽合肥為例，當地要求在火車站、汽車站、機場及高速公路出口設置轉運工作專班，對有中高風險地區旅居史的來(返)肥人員一律實行閉環轉運，並嚴格實施集中隔離或健康管理。

遼寧沈陽亦嚴格執行離沈通道管控的通知。在執行離沈人員體溫檢測、查驗健康碼的同時，要嚴格查驗離沈人員「通信大數據行程碼」。對於行程碼顯示「到達或途經：遼寧省沈陽市」的人員，均需持有72小時內核酸檢測陰性證明方可離沈。

因此，對於是否搶票回鄉過年，不少民眾還持觀望態度。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

大數據 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 病毒檢測 機場 遼寧 中國 遼寧省 健康碼

上一篇文章

河北再增21宗確診 石家莊邢台廊坊3市封城

下一篇文章

【新冠疫苗】國家醫保局：醫保基金滾動結餘付疫苗費用 全民免費接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

章子怡演15歲少女被酸 20歲舊照曝光大逆轉（組圖，有片）
章子怡演15歲少女被酸 20歲舊照曝光大逆轉（組圖，有片）
北京收緊防疫卻自斷「補給綫」 民眾爭購令食品價飆升
北京收緊防疫卻自斷「補給綫」 民眾爭購令食品價飆升
國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率
國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）
河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）
【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症
【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症