【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣

農曆新年將至，眼下正是內地民眾春運搶票高峰期。不過，受疫情影響，以及多地「非必要不返鄉」的倡議，今年春運搶票的激烈程度似乎有所降低，在春節前出行高峰期，不少熱門線路尚有余票。

往年此時正是搶票高峰

2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。根據鐵路部門发布的「春運購票日歷」，1月12日可以購買2月10日(臘月二十九)的火車票，1月13日可以購買2月11日(除夕)的車票。按照往年售票情況，在此時段，春運節前搶票已進入「白熱化階段」。

國家鐵路集團有限公司官方微博數據顯示，2021年春運車票開售以來，截至1月5日，鐵路共发售車票491.6萬張，其中網絡訂票占售票總量的96.3%。此前，國鐵集團預計，2021年春運期間全國鐵路发送旅客4.07億人次，日均1018萬人次，按年增長93.4%，與2019年春運持平。

往年，除夕前三天的火車票尤為緊俏，特別是熱門路線的返鄉車票，總是出現開售即售罄的情況，一票難求。在特殊的背景下，今年的春運搶票沒有往年那麽激烈，內媒報道，截至1月11日17:00，2月9日(臘月二十八)當天的不少熱門線路和車次仍有余票。

河北疫情爆向外蔓延風險 確診者足跡遠至山西貴州

河北大學生被放假抗疫 淪「流浪漢」凍到哭（組圖，有片）

【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在

這首先與多地倡議非必要不返鄉、就地過節，盡可能減少人員流動有關。同時，疫情防控措施對春運火車票的售賣也帶來一定的影響。以安徽合肥為例，當地要求在火車站、汽車站、機場及高速公路出口設置轉運工作專班，對有中高風險地區旅居史的來(返)肥人員一律實行閉環轉運，並嚴格實施集中隔離或健康管理。

遼寧沈陽亦嚴格執行離沈通道管控的通知。在執行離沈人員體溫檢測、查驗健康碼的同時，要嚴格查驗離沈人員「通信大數據行程碼」。對於行程碼顯示「到達或途經：遼寧省沈陽市」的人員，均需持有72小時內核酸檢測陰性證明方可離沈。

因此，對於是否搶票回鄉過年，不少民眾還持觀望態度。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響