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大陸罕曝航母殺手東海試炮  回應美台官員見面？（組圖，有片）

國情動向 16:39 2021/01/12

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中美台海地緣角力在特朗普政府任期餘下不足10天之際，陡然升級，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱將取消美國與台灣的所有交往限制後，美國助理國務卿古柏與台灣駐美代表蕭美琴會晤；在此敏感時刻，解放軍周一（11日）晚間公布東海軍演，並展示航母殺手操練開炮的畫面，針對意味強烈。

根據央視轉播東部戰區片段，解放軍近日出動一支驅逐艦支隊，在東海海域進行實彈射擊與對抗演練，包括以下被視為王牌的型號

  • 052D型的太原軍艦
  • 054A型的舟山軍艦
  • 杭州艦
  • 泰州艦

當中，杭州艦及泰州艦由俄製現代級軍艦改裝而成，「航母殺手」之稱，其搭載的俄制「日炙」反艦導彈已被解放軍替換為更強的鷹擊-12A超音速反艦導彈。根據報道，演練項目包括對敵機進行干擾丶雷達跟蹤與主砲射擊等等。

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與此同時，解放軍也在福建南部海域進行攻擊直升機出海演練，對島礁進行攻擊與轟炸；其中，由第73集團軍某陸航旅執行這次演訓任務，這也是該旅首次的多機型丶多彈種的跨海突防突擊演練。

解放軍台島南北演練 針對意味強烈

央視報道指出，此次演練中，多型直升機進行空中戰鬥編組，保持20多米的高度，運用機載熱像儀及目標追蹤系統，進行多彈種的實彈射擊，對島礁目標進行精確打擊，隨後並進行人員機降佔領島礁等特戰演練。

熟悉台海地緣局勢人士指，解放軍這兩項軍演，由於地點分別在台灣南北兩端，有相當程度的針對性。

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美台若踩這三條紅線  武統或就在明天

值得注意是，美國國務院近日宣布取消美台交往限制後，根據國務院行程公告，國務院政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）當地時間周一（11日），與台灣當局的駐美代表蕭美琴會晤。這是蕭美琴去年上任以來，已知的兩人第2次會面。

同一時間  美助卿晤台駐美代表蕭美琴

但美方未公布兩人會面地點。由於兩人此次會面前，美台雙方於美東時間6日才召開政治軍事對話，古柏透過視訊於會中致詞；這讓外界更加關注，兩人周一再會面目的為何，以及談論哪些議題。

但蕭美琴稍早以尊重美方已公告不對媒體開放為由，不願對會面多做說明。

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【中美角力】蓬佩奧撤銷美台交往限制 新華社轟用心歹毒

蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策

責任編輯：鄧國強

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