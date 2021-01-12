河北再增21宗確診 石家莊邢台廊坊3市封城

河北省新冠肺炎疫情持續，今早再新增本土確診病例21例，為防止疫情輸出，石家莊市、邢台市、廊坊市實施全域封閉管理，人車非必要不外出，即事實上已經「封城」。

河北省下午召開疫情防控新聞發布會通報，周二（12日）0時至10時，該省新增新冠肺炎本土確診病例21例，其中石家莊16例（藁城區15例，開發區1例），邢台南宮市5例。

自1月2日以來，河北省累計發現本土確診病例326例，本土無症狀感染者234例。其中石家莊市累計發現本土確診病例304例，本土無症狀感染者229例；邢台市累計發現本土確診病例21例，本土無症狀感染者5例；廊坊市固安縣報告1例本土確診病例。

疫情集中於農村 農民佔所有病例七成

會上通報，將對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。

對上述3市中高風險地區的村莊和居民小區採取更為嚴格的封控措施，繼續嚴控人員流動。在公路、鐵路、城市客運、民航、水路等方面，採取最嚴格的管控措施。

其中，對石家莊市藁城區對發現病例最多的3個村和有病例的12個村實行集中隔離，應隔盡隔；對鄰近的5個尚未發現病例的村實行封閉管理，居家防控。

邢台市全市涉及南宮病例的密切接觸者和次密接，已經全部採取集中隔離措施；廊坊市針對新發現的病例迅速的開展流行病學調查，對密切接觸者和次密接進行全面排查，全部進行各種隔離和核酸檢測。

河北省疾控中心主任、流行病學專家李琦指出，石家莊疫情主要分佈在農村地區，以農民為主。截至目前，農民佔所有病例的70.07%，發病人群以中老年為主，以普通型和無症狀為主。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預估，在中國最為強大的非醫學幹預策略下，河北疫情在一個月左右的時間內獲得控制將毫無疑問。

另外，據北京公交集團消息，因受廊坊市北三縣疫情防控部分道路封閉措施的影響，12日下午起，北京至三河、燕郊、大廠、香河等北三縣地區的公交線路均受到影響，將臨時採取區間、加大行車間隔等措施。

責任編輯：蒯宇澄

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