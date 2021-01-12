▲ 習近平說這話 暗示中國成世界大變局贏家？

中共總書記習近平周一（11日）再提世界正經歷百年未有之大變局的論點，強調「時與勢在我們一邊」，又指中國發展仍處於重要戰略機遇期，機遇和挑戰之大前所未有，但「機遇大於挑戰」。

有媒體分析認為，習近平這一評估，顯示他相信當前國際情勢有利於中國壯大。

中共中央黨校11日上午舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班」，習近平等7名政治局常委、國家副主席王岐山，和各省及中央部委官員都出席會議。

習近平下令解放軍新年開訓：全時待戰、隨時能戰

中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威

2020年10月舉行的中共十九屆五中全會，主要通過對「十四五」規劃的建議，和提出2035年遠景目標，旨在該年「基本實現社會主義現代化」。

新華社報道，習近平在會上表示，「當今世界正經歷百年未有之大變局，但時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。

美國與歐亞盟友出現嫌隙 成中國機遇

「百年未有之大變局」是習近平近年常提及的國際局勢論斷。2018年6月，他在中央外事工作會議上提到，「中國處於近代以來最好的機遇期，世界處於百年未有之大變局」。2019年和2020年，他也都還有相關發言，並和「中華民族偉大復興」的目標相扣連。

當時正值美國總統特朗普（Donald Trump）和歐亞盟友出現嫌隙，而美國與歐洲疫情失控、經濟受挫，亦影響地緣政治格局。有分析認為，習近平上述說法，顯示他認為當下的國際情勢有利於中國壯大。

習近平：建立擴大內需制度 應對更複雜局面

習近平：維護知識產權領域國家安全

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 美國疫情下，社會矛盾更彰顯。 ​​​​​​​

​​​​​​​ ▲ 美國仍忙於抗疫，中國疫情相對穩定。 ​​​​​​​

習近平在11日的研討班中還強調，雖然中國發展仍於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的變化發展，「機遇和挑戰之大前所未有，總體上機遇大於挑戰」。

中央已宣告2020年達成「全面建成小康社會」的「脫貧」目標。習近平在會中也提到，實現共同富裕不僅是經濟問題，「而且是關係黨的執政基礎的重大政治問題」，要求幹部自覺解決地區、城鄉和收入差距問題。

歐美疫情失控 或令地緣政治微妙變化

談到「新發展格局」，習近平則重提內外雙循環格局，強調「只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去」。

習近平APEC演說：中國不謀求脫鉤 不搞排他小圈子

習主持政治局會議 一個月內第三度提備戰打仗

他又強調，建構「新發展格局」的特徵，是實現高水平自立自強，更強調「自主創新」，加強科技創新布局。

中美對抗下，美國對中國開打科技戰，對中國實施芯片等關鍵技術產品的貿易禁令。中共十九屆五中全會提出「將『科技自立自強』作為國家發展的戰略支撐」，2020年底的中國中央經濟工作會議也強調「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」，解決核心技術遭外國控制的「卡脖子（意即（瓶頸）」問題。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁