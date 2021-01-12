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瑞銀料今年內地經濟增長8.2% 人民幣年中升至6.2

經濟脈搏 17:11 2021/01/12

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瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，中國經濟將持續復蘇，預測今年中國實際GDP增長8.2%。她預期，人民幣兌美元匯率將先升後降，今年中或升至6.2，至年底回落至6.4。

汪濤指，展望疫情於次季逐步得以控制，料全球經濟自第二、三季度起逐步反彈，料全年全球GDP由去年的下跌3.5%至4%，2021年反彈至增長近6%。

預計今年消費增長將快於投資增幅

她指，去年中國經濟已現復甦跡象，但步伐不平衡，工業生產及投資回升速度較消費表現快，她解釋，疫情影響國民就業及收入，而固定資產投資主要受政府支撐，相信今年復甦情況會逆轉，雙循環戰略下消費增長將快於投資增幅，預計「十四五」期間GDP年均增長目標約為5%。

她又預期，今年中國宏觀政策將開始正常化，人行將不會過度使用利率手段，流動性亦會較去年有所收緊，整體方向較為審慎，並加註重控風險及降槓桿。

就拜登即將正式上台，汪濤指出，中美關係料可緩和，兩國預期未來會增加對話，有助於降低不確定因素，但她指由於美國國內問題不少，相信後美國新政府上場後將維持現行關稅及科技限制。

瑞銀預期，美元持續走弱，人民幣兌美元匯率將先升後降，今年中或升至6.2，至年底回落至6.4，但中國或逐步作出資本流出限制，抵消部分影響。

去年各國「放水」，市場流動性充裕，帶動推動房地產投資等資產價格上升。汪濤預期，去年內地已推出「三條紅線」等調控措施，今年內地樓市政策將溫和調整，從而防範樓價急升；看好銅、鋁等工業金屬大宗商品交易投資，料將受惠於工產生產復甦。

經濟學人智庫：中國復甦勢頭將減弱 政策傾向收緊

【經濟內循環】習近平：建立擴大內需制度 應對更複雜局面

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 經濟 商品 拜登 固定資產投資 中美關係 中國人民銀行 GDP 人民幣 樓價

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