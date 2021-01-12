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Oreo奧利奧變Oyio奧1奧　央視打假超想像（組圖，有片）

社會熱點 19:11 2021/01/12

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央視打假超想像：Oreo奧利奧變Oyio奧1奧

央視歲晚打假，結果又揭出一堆神級山寨產品！央視記者近日走訪昆明新廣豐批發市場，發現此地假貨問題超想像，部份店裡更幾乎全是假貨，玩文字遊戲、魚目混珠比比皆是，「Oreo奧利奧」變「Oyio奧1奧」等例子不是少見。【登入看央視報道】

央視發現，新廣豐批發市場內存在的山寨食品，不少都搶用與大廠品牌食品類似的商標，在食品名稱上大玩文字遊戲，但產品品質與味道卻與大廠產品相差甚遠。

Snickers士力架變「克力佳」

央視在一間店內發現的例子包括夾心餅「Oreo奧利奧」變「Oyio奧1奧」，朱古力「士力架（Snickers）」變「克力佳」、奶糖「大白兔」變「小白牛」。商家透露這些山寨食品一天可售出上百箱。

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報道訪問一名「業內人士」，他表示，山寨食品大致分成兩種，一種是註冊和大品牌食品類似的商標，用迷惑性較強的名稱、廣告詞等吸引消費者，也就是在食品名稱上，用文字遊戲或模仿品牌食品。另一種則是委託代加工企業，模仿產品進行生產，達到「以假亂真」的效果。

當地市場監督管理局工作人員段玉飛指出，外形包裝跟其他產品相似，並不能說產品完全有問題，需要進一步的查證才能確定。

網民重提「白事可樂」等經典例子

此外，如果涉及知名品牌的商品，則要有正規的生產廠家向執法部門提交證據材料，才能判定這個產品是否侵犯正規廠家的商標、包裝的專利。

而這些「奇葩」的山寨食品，顯然引起內地網友共鳴，除了報道中「士力架變成克力佳」、「奧利奧變成奧1奧」之外，網友紛紛留言自己看過的山寨食品名稱，像是「 康帥傅（康師傅）」、「粵利粵（Oreo奧利奧）」，「雪磐、雷碧、可日可樂」更是令人忍俊不禁。

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責任編輯：鄧國強

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