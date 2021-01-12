澳洲叫停中企併購 說自貿協定精神是自打嘴巴？

▲ 澳洲曾多次批評中國禁止其商品進口，是違反自由貿易協定精神

中澳貿易爭端不斷，澳洲多次指北京制限其商品進口，違反了自由貿易協定精神。中國企業近日準備收購當地公司，卻受到坎培拉的阻撓，原因是可能危害澳洲的國家安全。中國外交部發言人趙立堅今日（12日）套用同樣的說法回應，他批評澳洲政府將貿易、投資問題政治化，違背了市場經濟原則，以及中澳自貿協定精神。

路透社報道，中國國企中國建築集團擬斥資3億澳元，收購WBHO持有的建築承包商Probuild的88%股份，但據前者11日向約翰尼斯堡證交所提交的文件顯示，該項收購已被澳洲政府叫停。而 Probuild公布的項目中，包括為維多利亞州建設新的警察總部，以及為生物製藥巨頭CSL CSL.AX建設新的總部大樓，後者正在為澳洲生產新冠疫苗。

掌管澳洲外資投資審核局（FIRB）的財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）未就事件發表評論。Probuild發言人則謝絕回應。

外交部發言人趙立堅表示，這是澳大利亞政府將貿易、投資問題政治化，違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新例證，其干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭。他呼籲澳洲堅持開放市場、公平競爭的原則，為包括中國在內的各國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

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責任編輯：陳建錫

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