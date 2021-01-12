  • 16°C
香港時間 : 2021114日 (四) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國12月信貸增速放緩 貨幣政策趨向正常

經濟脈搏 13:12 2021/01/12

分享：

中國12月信貸增速放緩，M2增速回落，表明貨幣政策趨向正常化，去年以來信貸大規模增長趨勢或已見頂。

據中國人民銀行周二（12日）公布，去年12月社會融資規模增量為1.72萬億元，低過市場預期的2.2萬億，比上年同期少4821億元；11月為2.13萬億。

12月新增人民幣貸款1.26萬億元，略勝預期，但較11月的1.43萬億減少。12月末廣義貨幣供應量（M2）按年增長10.1%，低過預期，增速比11月末低0.6個百分點。

隨著經濟從新冠肺炎疫情衝擊中復甦，人行開始探索退出緊急刺激措施的可能性，並在某些領域保持必要的支持。麥格理中國經濟研究主管胡偉俊稍早認為，中國信貸增長可能已在去年11月見頂，趨緊的大方向很明確。

人行行長易綱日前接受新華社採訪，強調2021年貨幣政策要「穩」字當頭，保持好正常貨幣政策空間的可持續性；綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持M2和社融規模增速同名義經濟增速基本匹配。

他同時暗示信貸供應會有所收緊，強調要穩住宏觀槓桿率，在支持實體經濟發展的同時，注意防範金融風險的積累。

經濟學人智庫：中國復甦勢頭將減弱 政策傾向收緊

【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息

【中國經濟】11月社融增量新增貸款接近預期 料貨幣政策將持穩

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中央經濟工作會議：明年保持對經濟恢復必要支持 政策不急轉彎
2020/12/18
中央經濟工作會議：明年保持對經濟恢復必要支持 政策不急轉彎
經濟學人智庫：中國復甦勢頭將減弱 政策傾向收緊
2021/01/07
經濟學人智庫：中國復甦勢頭將減弱 政策傾向收緊
【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息
2020/11/26
【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息
貨幣政策 經濟 易綱 金融 銀行 中國人民銀行 M2 人民幣 中國 新華社

上一篇文章

馬斯克大計不止移民火星！Tesla籌造中國特色電動車（組圖）

下一篇文章

內地去年CPI按年升2.5%通脹溫和 幣策仍穩字當​​頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中汽協預警：芯片供應吃緊 影響中國汽車產業穩定
中汽協預警：芯片供應吃緊 影響中國汽車產業穩定
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
内地12月美元計出口增18.1%進口增6.5% 均勝預期
内地12月美元計出口增18.1%進口增6.5% 均勝預期
【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡
【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
特朗普推中美脫鉤慘敗？兩國雙邊貿易不降反增8.8%
特朗普推中美脫鉤慘敗？兩國雙邊貿易不降反增8.8%