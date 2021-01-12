中國12月信貸增速放緩 貨幣政策趨向正常

中國12月信貸增速放緩，M2增速回落，表明貨幣政策趨向正常化，去年以來信貸大規模增長趨勢或已見頂。

據中國人民銀行周二（12日）公布，去年12月社會融資規模增量為1.72萬億元，低過市場預期的2.2萬億，比上年同期少4821億元；11月為2.13萬億。

12月新增人民幣貸款1.26萬億元，略勝預期，但較11月的1.43萬億減少。12月末廣義貨幣供應量（M2）按年增長10.1%，低過預期，增速比11月末低0.6個百分點。

隨著經濟從新冠肺炎疫情衝擊中復甦，人行開始探索退出緊急刺激措施的可能性，並在某些領域保持必要的支持。麥格理中國經濟研究主管胡偉俊稍早認為，中國信貸增長可能已在去年11月見頂，趨緊的大方向很明確。

人行行長易綱日前接受新華社採訪，強調2021年貨幣政策要「穩」字當頭，保持好正常貨幣政策空間的可持續性；綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持M2和社融規模增速同名義經濟增速基本匹配。

他同時暗示信貸供應會有所收緊，強調要穩住宏觀槓桿率，在支持實體經濟發展的同時，注意防範金融風險的積累。

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責任編輯：林佩怡

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