【河北疫情】石家莊實施「異地隔離」 轉移逾2萬村民

河北新冠肺炎疫情持續擴大，處於疫情中心的石家莊藁城區增村鎮，12個村莊、逾2萬名村民，近日要異地集中隔離觀察。網上畫面顯示，不少村民攜帶隨身行李登上旅遊巴離開。

過去10天，河北累計有532人感染，包括305人確診、227人無症狀感染。最新今日（12日）截至上午10時，河北再多21人確診。病例集中在石家莊，僅確診就逾300人。目前石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。

截至昨日（11日），患者分布在當地12個縣區，其中76.39%病例發生在藁城區，藁城區95.62%病例發生在增村鎮。藁城區目前在全國唯一高風險地區。

據中新社報道，藁城區接到上級指示，增村鎮12個村莊2萬多名村民，要全部異地集中隔離觀察。發現這輪疫情中的首例新冠確診病例的小果莊村，前晚最後一批異地隔離的村民被28輛巴士接走。

有村莊養殖戶留下

而昨日清晨，其他村的村民被「大喇叭」叫醒，喊到「全體村民收拾行李，在村口登記，聽從安排統一乘車，到異地進行集中隔離觀察」。

報道指出，準備轉移隔離的村民已完成3次核酸檢測和1次血清抗體檢測，他們將被安置到石家莊市的各個隔離點。

但在南橋寨村，20多個養殖戶被留了下來，該村黨支部副書記杜風雨表示，「那些雞、豬、羊總得有人養，村裡一些無法行動的老人也需要照顧」。

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責任編輯：林佩怡

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