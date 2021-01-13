科興疫苗效用率50.38%？兩原因  數據未必完全反映優勢

▲ 科興疫苗效用率50.38%？兩原因 巴西數據未必完全反映優勢

科興生物研發新冠疫苗在巴西完成後期臨床試驗，巴西負責測試的研究機構公布數據，指該疫苗的「一般效用率（general efficacy）」為50.38％，遠低於此前公布初步數據、即有效率78%。但綜合負責項目、及一些外國專家指，數據仍未必完全反映實際情況、並且不能以此判斷科興疫苗的優勢，原因有二：一是上述數據只基於特定樣本組合，二是不能忽視該疫苗運輸操作簡便的好處。

事實上，巴西官方在香港時間周三凌晨公布的，可能尚不是科興疫苗的終極數據。科興生物（Sinovac Biotech）一名發言人接受彭博社查詢時，拒絕對在巴西、土耳其和印尼進行的測試結果發表評論，並表示巴西合作夥伴本周將發布更多數據。

50.38%「一般效用率」 低於此前公布有效率為78％

科興生物在巴西展開的新冠疫苗測試，曾對1.3萬人接種。科興在巴西的合作伙伴布坦坦研究所（Butantan Institute）香港時間周三凌晨公布，科興研發名為金的新型冠狀病毒疫苗，「一般效用率」為50.38%。

這數字僅高於巴西監管機構和世界衛生組織批准的標準，即50％。

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值得注意是，布坦坦研究所上周曾表示，科興疫苗在預防輕度新冠病例中有效率為78％，而對重度和中度感染有效率為100％。數據前後的差異，引起外界注意。

綜合華爾街日報等外媒的報道，科興疫苗測試結果出現前後「打架」情況，主因是樣本組合出現變化。

其一：樣本組合變化 才導致結果數據打架

許多科學家認為初步測試數據有可調整地方後，布坦坦研究所人員將這些病例分為6類：無症狀，非常輕度，輕度，中度和嚴重兩個等級。較早的比率僅包括患有輕度至重度冠狀病毒病例的志願者。就是這原因，令數字由78％急降近三十個百份點至50.38%。

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研究所臨床研究醫學主任對此上樣本組合直言，新的數據包括症狀非常輕微或無症狀感染者，他們不需要臨床護理。研究所也表示，巴西的試驗側重於疫情嚴重時候的前線醫療人員，包括長者，因此無法直接將結果與其他測試或疫苗比較。

其二：科興疫苗可儲存常規雪櫃 易普及

澳洲福林德斯大學（ Flinders University）醫學院和公共衛生學院的教授尼古拉·彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）接受彭博社訪問時也說，如果試驗參與者在疫苗和安慰劑組之間平均分配，那麼效率應該會達到62.5％。

彭博社也援引專家說，由於科興疫苗在數據中反映，可以100％有效地預防嚴重病例，比某些流感疫苗更有效，並且可以廉價地保存在常規雪櫃中（攝氏2度至8度）、並非如輝瑞疫苗要儲存在-70度，因此對發展中國家來說是一個有用的選擇。

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責任編輯：鄧國強