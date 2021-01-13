美國駐聯合國大使取消訪台灣 歐洲也拒絕蓬佩奧到訪

▲ 美國駐聯合國大使克拉夫特取消訪台灣 歐洲也拒絕蓬佩奧到訪

美國特朗普政府最後日子內外交困。中國大陸接連對台海局勢放出狠話之下，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）取消訪問台灣計劃。那邊廂，歐洲國家亦曝出拒絕美國國務卿蓬佩奧到訪，以示不滿美國總統特朗普煽動襲擊美國國會，破壞美國民主制度。

美國駐聯合國大使克拉夫特原定周三至周五（13至15日）訪問台灣，但美國國務院周二（12日）突然發表聲明，宣佈取消本周所有美國外交官出訪行程，原因是「確保未來8日美國政權平穩交接」。

美國候任總統拜登1月20日就職，特朗普政府與蓬佩奧臨走前試圖挑動兩岸局勢緊張，激起北京連日高調發炮，批評蓬佩奧等人「最後瘋狂」，「必遭歷史懲罰」。

《環球時報》更直言，特朗普政府已威信掃地，人心渙散，行動能力嚴重殘缺，根本無力與中國對撞。「他們一旦在台海上演出格之舉，我們可以痛痛快快地回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裏打，要把最後十天的鬥爭變成中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果的立威過程。」

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另一方面，美國國務院取消所有外訪計劃，亦意味蓬佩奧本周前往歐洲不成。路透社披露其中內幕，顯示歐盟方面並不歡迎蓬佩奧到訪，美國乃被迫取消行程。

蓬佩奧此行原定到訪盧森堡與歐盟總部所在地比利時。但消息人士指，比利時外長阿塞爾博恩（Jean Asselborn）與歐盟領導人拒絕與蓬佩奧會面；歐盟官員稱，他們已對特朗普的不可預測失去耐性，渴望與拜登政府建立新關係。

特朗普上周號召支持者干擾國會確認大選結果，觸發美國國會暴動，至少5人死亡。阿塞爾博恩周末在盧森堡電台狠批特朗普為「罪犯」與「政治縱火狂」。

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責任編輯：連兆鋒