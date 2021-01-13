【新冠疫情】內地昨增115宗確診創5個月高　黑龍江進應急狀態（不斷更新）

▲ 內地單日個案再破百河北佔90宗 黑龍江進入應急狀態

國家衛健委公布，內地12日新增115宗確診病例，其中107宗為本地個案，包括河北90宗，黑龍江16宗，山西1宗，單日新增病例為5個月新高，同日也新增了38名無症狀感染者，黑龍江今宣布全省進入應急狀態。此外，河北、廣東等地的地方兩會因疫情蔓延而延期舉行。

河北省衛健委公布，12日新增的本地個案中，84宗來自石家莊市；邢台市報告6宗本地個案。有10人更曾參加婚宴，當中有患者在去年12月28日至今年1月2日期間出席至少3場婚宴。

受疫情影響，河北省人大11日宣布，原定21日開幕的河北省人大會議，將因防疫需要延期，而遼寧也決定推遲地方人大會議。而廣東省人大會議原定於1月27日召開。但在去年12月22日召開的省人大常委會議上，又審議了調整省人大會議召開時間的決定草案。到目前為止，草案及審議結果尚未公布，形同確認會議將延後舉行。

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往常省級兩會都安排在全國兩會開幕前舉行，極少聽聞各級兩會召開時間有錯序的現象。因此，疫情嚴重省區能否趕在2月底前召開兩會成焦點。特別是河北省的兩會舉行時間，更關乎中國防疫成敗的指標。

另一方面，在黑龍江疫情持續反彈下，正在北京參加省部級主要領導乾部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班的黑龍江省委書記、省人大常委會主任、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長張慶偉請假返回黑龍江，連夜主持召開省應對新冠肺炎疫情工作領導小組第三十二次會議暨省疫情防控指揮部會議。

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會議強調，要充分認清當前疫情復雜嚴峻形勢，把疫情防控作為當前最重要的工作來抓，全省進入應急狀態，當前要以外防輸出、內防擴散為重點，舉全省之力遏制局部疫情擴散。加大分級分區核酸檢測力度，快速精準開展流調工作，加強疫情信息推送工作，從嚴落實各項防控措施，做好重點地區防控排查，有力有效管控疫情傳播風險。

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責任編輯：游昊雲

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