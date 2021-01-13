▲ 科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症

新冠肺炎病毒科興疫苗測試報告終出爐，科興（Sinovac）合作伙伴、負責巴西地區試驗的布坦坦研究所（Instituto Butantan ）及聖保羅州政府公布，科興這款名為CoronaVac的疫苗，在臨床研究的整體有效性為50.38%，遠低於前期數字；外界都聚焦於這個數據，但研究中同時有一組不可忽略的數字，包括其預防中度至重症病的有效性，原來達到100％。

布坦坦研究所（Instituto Butantan）在記者會公布，科興疫苗CoronaVac的整體有效性（general efficacy，又譯一般效用率）為50.38％。

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儘管這個數字低於前期公布的78％，但它已符合巴西的需要、即有效率不低於50％；同時，感染病毒的受試者中沒有出現嚴重病例、沒有引起任何過敏反應。

香港專家：整體有效率或被無症狀感染者拖低

研究所指，這款疫苗將在巴西生產，可儲存在攝氏2度到攝氏8度的正常冷卻溫度下，具有預期內的整體有效性，經過充分且在最嚴格的臨床試驗標準內測試。

CoronaVac是北京科興藥廠（Sinovac）與隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan ）合作研發的新冠肺炎疫苗，從去年開始在巴西7州和巴西利亞聯邦特區共16個科學研究中心進行，超過1.2萬名志願者接受試驗，50%注射疫苗，另外50%注射安慰劑。

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中央社引述根據研究報告，受試者的抽樣分析結果顯示科興在預防嚴重和中度感染方面有效率爲100％，在預防輕度感染方面有效率爲77.96％。

內地《環球時報》的報道指，這意味科興疫苗可100％防範出現重症，對防範嚴重性輕至中度病例的有效性，為77.96％，這可視為可能降低近78％、即近80％的住院率。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受媒體訪問時亦表示，暫時不覺得巴西對科興疫苗的數字是極不理想，亦不代表完全無保護力。他指，現時的報告並不全面，並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，認為整體有效率有機會被無徵狀患者的數據拉低。

巴西學者：世界上不存在免疫效用100%完美疫苗

聖保羅大學（USP）微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）出席聖保羅州政府記者會評估指出，從現實的觀點觀察，世界上不存在免疫效用達100%的完美疫苗，如果有50%的免疫效用，巴西就有50%的機會可以脫離疫情大流行情況。

CoronaVac是基於SARS-CoV-2病毒的滅活，誘導人體免疫系統對2019冠狀病毒作出免疫反應，這項技術與布坦坦研究所生產的其他疫苗相似。

醫學期刊「刺胳針」（Lancet）去年11月刊登CoronaVac在中國對744名志願者於第一和第二階段測試的疫苗安全性結果，顯示產品安全，在注射後28天內對97%的受試者產生免疫反應。

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聖保羅州政府和布坦坦研究所根據這一系列結果，上周已向巴西國家衛生監測局提出緊急使用授權申請，並計劃獲得批准後，從25日開始為民眾施打疫苗。

責任編輯：鄧國強

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