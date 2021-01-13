美國候選貿易代表戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡

美國候任總統拜登(Joe Biden)提名的美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)表示，拜登政府上台後的政策優先事項包括就中國的貿易行為與中國抗衡，以及執行現任特朗普政府去年簽署的《美墨加協定》。

戴琦出席商業倡導團體美國全國對外貿易理事會(National Foreign Trade Council)論壇，是她獲提名後首次公開演說。她表示，美國面臨著來自中國的激烈競爭，尤其是中國的經濟是由中央規劃部門指導的，不受制於政治多元化、民主選舉、民意的壓力。她指，美國將與外國盟友合作應付。

戴琦過去曾表示，美國需要強硬且有戰略地對抗北京。

她又指，拜登的貿易政策將以工人為核心，同時尊重人權，《美墨加協定》的重要成果是納入了開創性的勞工和環境條款，包括用於解決普通工人長期遭受的創傷和不滿的執行機制，目前的挑戰是要確保該協議兌現承諾。

戴琦的父母來自台灣，如獲國會通過，她將成為首位出任美國貿易代表的華裔，領軍參與中美經貿談判。她能說一口流利的普通話，2007年至2014年期間曾在美國貿易代表辦公室擔任負責中國事務的高級律師，處理美國在世界貿易組織(WTO)對中國提起的爭端訴訟。

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責任編輯：蒯宇澄

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