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拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

國情動向 11:50 2021/01/13

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拜登能否重新拉開中美距離？哈佛商業評論這樣預測

拜登即將上任美國總統，中美關係在特朗普時期經歷貿易戰、科技戰加上疫情等狂風暴雨，以美國內憂外困，中國持續增長作結。美國哈佛大學旗下雙月刊預期，拜登時代的中美關係會變得較為「文明」，而拜登政策雖會較為利好美國經濟，但中國仍會持續收窄與美國的差距。不過，中國前景面臨著幾方面挑戰。

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）刊登FocusEconomics首席經濟師Arne Pohlman與經濟師Oliver Reynolds文章，兩人整體上預期，拜登上任後中美關係言辭上會較為文明（rhetorically more civil），願意就氣候變化等關鍵國際議題接觸，並減少將焦點放到懲罰性關稅。

但是，拜登料會繼續就知識產權盜竊議題對中國施壓，而中美關係亦不會回到奧巴馬年代一樣，美國現在已經視中國為新興科技的直接競爭對手，這些技術會決定未來的經濟模式。拜登的計劃亦帶有一點保護主義色彩，例如他的4,000億美元「買美國貨」（Buy American）倡議，旨在鼓勵企業將供應鏈轉回美國。

特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩

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關稅料放寬 科技限制難解除

拜登主要需要決定，如何處理特朗普遺留的中美貿易戰、科技戰兩大方面問題。

兩名作者近期調查顯示，貿易戰方面，67家國際機構之中，近80%預期拜登會部分或完全撤銷特朗普對中國關稅。降低關稅的經濟誘因顯而易見，美國消費者的成本會減少，中國貨亦可以獲得美國更大市場份額。

科技戰則比較棘手。僅61%受訪機構預料，拜登會部分或完全解除對中國科企限制，39%料會維持不變。美國國安憂慮加上國會對中國愈發強硬，除非拜登能夠換取中國就企業管治議題上重大讓步，否則美方難以軟化立場。

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拜登執政 難扭中美差距收窄

中國在全球疫情下料成唯一增長主要經濟體，出口優勢相比其他國家進一步擴大。兩名作者料，中美經濟差距會在未來5年持續收窄，中國名義國內生產總值（nominal GDP）會從2019年相當美國的67%，在2021年增至71%，並於2025年增至82%。

但兩名作者認為，中國收窄與美國的差距亦面臨數方面挑戰，包括中國經濟結構性問題持續、負債規模偏高、貧富差距擴大等，而近年與特朗普政府關係緊張也損害了中國的對外競爭能力，中國咄咄逼人的外交政策也遇上了更多國際反彈。

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責任編輯：連兆鋒

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