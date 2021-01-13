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疫情下信託業風險暴露 去年集合信託違約逾1600億

經濟脈搏 12:13 2021/01/13

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2020年國內疫情雖得到有效控制，但在經濟下行中，信托行業累積的風險隱患加速暴露。據統計，當年集合信托產品共发生310多起違約事件，涉及違約項目金額超過1,600億元（人民幣，下同）。業內預計，今年信托產品到期規模有3.8萬億元，日子依然不好過。

去年全年違約金額超1600億

據內媒第一財經報導，一位中型信托公司高管示，過去信托什麽業務都可以做，因為制度優勢，牌照比較有價值，行業也得到了快速发展。而當前，在強監管下，信托的牌照優勢減弱，信托行業開始分化。

在剛剛過去的2020年，雖然國內疫情得到有效控制，但在經濟下行中，信托行業累積的風險隱患加速暴露。

例如，華信信托官網顯示，2020年9月24日至11月3日期間，有27款信托計劃延期兌付本金及收益。延期原因為，由於融資企業未按期償還融資本息，導致信托產品按信托合同約定進入延期期間。

據第三方平台不完全統計，2020年12月共发生信托產品違約事件13起，涉及金額82.42億元。從投向領域來看，房地產、工商企業和基礎產業等領域均是違約事件高发的領域。第一財經記者統計，2020年全年違約金額超過1600億元。

河南國企永城煤電10億債務違約 交易商協會啟動自律調查

北大方正被北京銀行申請破產重整 疫情恐加劇企業債務違約風險

去年12月信評機構穆迪（Moody's）指出，2021年中國金融機構的展望為負面，主要原因是銀行、不良資產管理公司、租賃公司的展望均為負面。

不只是信託行業，在這之前，河南國企永城煤電、華晨汽車、紫光集團還爆出債務違約。發改委日前在全國會議上強調，要前瞻性防範和化解金融風險，用市場化法治化手段處置企業債務違約問題。

責任編輯：尹航

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