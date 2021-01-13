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特朗普印太戰略提前解密  謀3招軍事圍困中國 

國情動向 13:08 2021/01/13

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特朗普印太戰略提前解密  謀3招軍事圍困中國 

中美地緣角力白熱化之際，總統特朗普敗選下台。澳洲媒體獨家獲得美國國家安全一份解密文件，披露出特朗普政府過去列為機密的印太地區戰略細節，其中試圖用3大手段軍事圍堵中國，包括將台灣列第一島鏈夥伴。這份文件提早了30年解密，分析指，有政圈中人希望促使繼任的美國政府延續對中國策略。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報道，特朗普在2018年初，批准了國家安全委員會（National SecurityCouncil）在2017年制定的印太戰略。

澳洲專家：美方尋求對中國政策延續性

ABC News時事節目7.30取得了白宮準備的國家安全簡報。該文件先前被歸類為「機密」且「不得透露給外籍人士」，但於上周正式解密，比正常情況早了30年，並預計最快於14日正式發布。

美國駐聯合國大使取消訪台灣 歐洲也拒絕蓬佩奧到訪

蓬佩奧解除美台限制  趙立堅用這12字回應

文件長達10多頁，部分內容經「塗黑」編輯處理過，內文列出美國在印太地區的戰略優先事項，這些事項，會被中方視為：美國政府意在尋求圍堵中國。

該文件要點有三：

其一，在衝突中不讓中國在第一島鏈內有持續的海空優勢
第二，保衛第一島鏈地區，包括台灣
第三，主導第一島鏈以外的所有領域

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澳洲國立大學（ANU）國家安全學院（NationalSecurity College）院長麥迪卡法（Rory Medcalf）說，「這份戰略框架對中國的態度非常直白，但不是非常具對抗性」。他說，「這是非常重要的文件，提前幾十年發布很不尋常。」

「我認為這顯示出，美國永久性政府－－也可以說是官員，正盼望在美國與印太關係上看到什麼形式的連貫性」，包括在應對中國崛起。他又指，「從這份戰略框架可以得出的一個重點結論是，這是一個同盟取向的策略」

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【知識庫：何謂島鏈】

島鏈（Island chain）概念是冷戰時代產物。軍事上，島嶼是由美國前國務卿杜勒斯（John Foster Dulle）在1951年提出的「軍事鎖鏈」，將島弧鏈作爲軍事基地，旨在以縮小海洋面積和削弱海洋權益來扼殺、封鎖社會主義國家。 

島鏈一般被認爲是「太平洋鎖鏈」，主要分布在太平洋西岸。美國劃設有三條島鏈，都環繞中國海域。

第一島鏈：花彩列島、日本群島、琉球群島，台灣島，菲律賓群島、大巽他群島（婆羅洲、爪哇、蘇拉威西及蘇門答臘等）

第二島鏈：日本群島，小笠原諸島、硫磺列島、火山列島、馬里亞納群島（關島、雅浦群島、帕勞群島），哈馬黑拉群島，馬六甲海峽

第三島鏈：阿留申群島、夏威夷群島、大洋洲群島，孟加拉灣南部、阿拉伯海中北部，波斯灣

美國謀劃的第一島鏈。（Suid-Afrikaanse＠Wiki）

責任編輯：鄧國強

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