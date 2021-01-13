  • 16°C
香港時間 : 2021113日 (三) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美航母時代終結？中俄新導彈或對美航母構實質威脅

國情動向 13:16 2021/01/13

分享：

美國《商業內幕》網站11日報道，俄羅斯和中國的新型導彈可能對美國航母構成實質性威脅。報道還指出，中國於2020年8月份發射了兩枚彈道導彈，據稱導彈命中了南海移動靶標。

《商業內幕》報道，中國反艦彈道導彈比蘇聯（俄羅斯）的巡航導彈飛得更高、更快、更遠，可突破美國航空母艦及其護航艦隊構築的反導防御系統。美國防部去年發報告顯示，在導彈研發方面，中國已與美國齊平，甚至已超越美國。

美航母時代終結？中俄新導彈或對美航母構實質威脅

報道還稱，中國在南海的試射是最新證據，表明長期以來一直被視作海上霸主的美國航母可能很快就會遇到實質生存威脅，或失去絕對的統治地位。報道又提到，美國航母的另一大挑戰在於高超音速導彈，文中稱，中俄已裝備或正研發多款高超音速導彈，包括俄羅斯最有前景的鋯石導彈。

大陸罕曝航母殺手東海試炮  回應美台官員見面？（組圖，有片）

【中印衝突】兩軍坦克邊境對壘 解放軍在高地設戰略哨所（組圖）

對於美媒報道中國在去年8月向南海地區發生彈道導彈的一事，中國外交部發言人趙立堅在去年8月28日回應稱，中國軍隊在南海西沙群島附近有關訓練活動是中國軍隊在中國近海開展的例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關，有關的指責毫無根據，也毫無道理。

外交部稱中國軍隊行動無關南海爭議

趙立堅指出，一段時間以來，美國頻頻大規模派遣先進軍艦、戰機和偵察機，不遠萬裡到南海炫耀武力，大搞軍事挑釁，損害中國主權和安全利益。美國是南海和平穩定的破壞者和麻煩制造者，國際社會對此有目共睹。他說，美方應該停止在南海興風作浪，挑撥離間，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

習近平下令解放軍新年開訓：全時待戰、隨時能戰

拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！

「遇美軍挑釁可轉實戰」山東號航母南海跨年演練

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

Twitter瘋傳美軍F-16被擊落 5萬解放軍戰死 真相很有趣
2020/12/18
Twitter瘋傳美軍F-16被擊落 5萬解放軍戰死 真相很有趣
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦
2020/12/24
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
2021/01/07
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
大陸罕曝航母殺手東海試炮 回應美台官員見面？（組圖，有片）
今日
大陸罕曝航母殺手東海試炮 回應美台官員見面？（組圖，有片）
國防 外交 軍事 趙立堅 羅斯 俄羅斯 中國 南中國海 巡航導彈 航空母艦

上一篇文章

科興疫苗上市倒數 一文看懂它的各項重點

下一篇文章

特朗普印太戰略提前解密 謀3招軍事圍困中國

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
美國駐聯合國大使取消訪台灣 歐洲也拒絕蓬佩奧到訪
美國駐聯合國大使取消訪台灣 歐洲也拒絕蓬佩奧到訪
蓬佩奧解除美台限制 趙立堅用這12字回應
蓬佩奧解除美台限制 趙立堅用這12字回應
習近平說這話 暗示中國成世界大變局贏家？
習近平說這話 暗示中國成世界大變局贏家？
特朗普說貿易戰會「輕鬆取勝」 美媒：證明他完全錯了
特朗普說貿易戰會「輕鬆取勝」 美媒：證明他完全錯了
中美科技輪流轉 美媒：fb正在中國網絡「偷東西」
中美科技輪流轉 美媒：fb正在中國網絡「偷東西」