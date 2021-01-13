解放軍導彈南海擊中「活標靶」 反映實質威脅美航母

▲ 美航母時代終結？中俄新導彈或構實質威脅

中美在南海地緣政治角力持續，美國《商業內幕（Business Inside）》網站11日報道，俄羅斯和中國的新型導彈可能對美國航母構成實質性威脅。報道還指出，中國於2020年8月份發射了兩枚彈道導彈，據稱導彈命中了南海「活標靶」－－移動中的靶標船，反映中方有能力實質威脅美軍航母。

《商業內幕》報道，中國反艦彈道導彈比蘇聯（俄羅斯）的巡航導彈飛得更高、更快、更遠，可突破美國航空母艦及其護航艦隊構築的反導防御系統。美國防部去年發報告顯示，在導彈研發方面，中國已與美國齊平，甚至已超越美國。

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報道還稱，中國在南海的試射是最新證據，表明長期以來一直被視作海上霸主的美國航母可能很快就會遇到實質生存威脅，或失去絕對的統治地位。

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報道又提到，美國航母的另一大挑戰在於高超音速導彈，文中稱，中俄已裝備或正研發多款高超音速導彈，包括俄羅斯最有前景的鋯石導彈。

值得注意是，日本讀賣新聞周三亦作出類似報道，指稱解放軍去年8月在南海試射反艦彈道導彈之際，2枚有「航艦殺手」之稱的反艦彈道導彈，擊中移動中的標靶船隻。報道指，對於在中國周邊布署航空母艦的美軍將構成威脅。

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知情人士表示，中國當時以無人自動航行的舊商船為標靶，從內陸的青海省發射一枚東風-26B導彈，射程約4000公里；數分鐘後，從東部的浙江省發射另一枚東風-21D導彈，射程逾1500公里。據悉2枚飛彈幾乎同時擊沉船隻。

一般認為，這是中國軍方首度在南海針對移動中的船隻發射導彈。

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對於美媒報道中國在去年8月向南海地區發生彈道導彈的一事，中國外交部發言人趙立堅在去年8月28日回應稱，中國軍隊在南海西沙群島附近有關訓練活動是中國軍隊在中國近海開展的例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關，有關的指責毫無根據，也毫無道理。

趙立堅指出，一段時間以來，美國頻頻大規模派遣先進軍艦、戰機和偵察機，不遠萬裡到南海炫耀武力，大搞軍事挑釁，損害中國主權和安全利益。

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▲ 美航母時代終結？中俄新導彈或對美航母構實質威脅

責任編輯：游昊雲

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